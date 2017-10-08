الصين: عقاب 1.34 مليون مسؤول في إطار حملة مكافحة الفساد

خالد بدر الدين أكد جهاز مكافحة الفساد في الصين، اليوم الأحد، أن السلطات عاقبت حوالى 1.34 مليون مسؤول منذ عام 2013، في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، الذي يستعد لمؤتمر قيادة الحزب الشيوعي الحاكم…



خالد بدر الدين



أكد جهاز مكافحة الفساد في الصين، اليوم الأحد، أن السلطات عاقبت حوالى 1.34 مليون مسؤول منذ عام 2013، في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، الذي يستعد لمؤتمر قيادة الحزب الشيوعي الحاكم هذا الشهر وجعل من حملة مكافحة الفساد أولوية خلال ولايته التي تستمر خمس سنوات.

وذكرت وكالة رويترز أن الصين تستعد للمؤتمر التاسع عشر للحزب هذا الشهر، وهو حدث يتم مرتين كل عشر سنوات، ومن المتوقع أن يشدد شي قبضته على السلطة خلال المؤتمر ويروج لمواقفه السياسية.

وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط (جهاز مكافحة الفساد) إن أولئك الذين عوقبوا منذ 2013 بينهم 648 ألف مسؤول على مستوى القرى وإن معظم الجرائم تتعلق بفساد على نطاق ضيق.

وفي حين تستهدف حملة مكافحة الفساد عادة مسؤولي القرى والأقاليم فإنها سبق واستهدفت أيضا كبار المسؤولين لدرجة أن رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة المالية وضع نفسه في أغسطس الماضى رهن التحقيق في قضية كسب غير مشروع.