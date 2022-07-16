أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن الصين حافظت على مكانتها كدولة رائدة في بناء السفن عالميا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث احتلت حصتها في السوق مكانة الصدارة في العالم من حيث الإنتاج، والطلبات الجديدة والمعلقة.

بناء السفن عالميا

وأشارت البيانات إلى أنه وخلال الفترة ما بين شهري يناير إلى يونيو الماضيين، بلغ إنتاج بناء السفن في الصين 18.5 مليون طن من الوزن الساكن، ما يمثل 45.2 بالمائة من الإجمالي العالمي.

تعد طلبيات بناء السفن الجديدة مؤشراً رئيساً آخر لصناعة بناء السفن، حيث بلغت 22.46 مليون طن من السعة في النصف الأول من العام الجاري، ما يمثل 50.8 بالمائة من حصة السوق العالمية.

وقالت الوزارة إنه واعتباراً من نهاية شهر يونيو، ارتفعت طلبيات بناء السفن في الصين بنسبة 18.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 102.74 مليون طن من الوزن الساكن، وبلغت حصة السوق العالمية 47.8 بالمائة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.