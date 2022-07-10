الصين تُغرم «على بابا» لعدم إبلاغها عن معاملات سابقة

فرضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في الصين غرامات على شركات، من بينها مجموعة علي بابا القابضة، و”تينسنت” القابضة، لعدم الإبلاغ بشكل صحيح عن معاملات سابقة، وفقاً لبيان صادر عن إدارة الدولة لتنظيم السوق، اليوم الأحد.

البيان أفاد بأنه تمّ تغريم “تينسنت” بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين يوان (حوالي 896 دولاراً أميركياً) لعدم الإبلاغ عن 12 عملية استحواذ، في حين جرى تغريم شركات تابعة لمجموعة علي بابا 2.5 مليون يوان بسبب عدم إبلاغها عن خمس صفقات. وأصدرت إدارة الدولة لتنظيم السوق عقوبات تتعلق بإجمالي 28 صفقة.

الهيئة التنظيمية قالت إنها تعمل على الإسراع في التخلص من قضايا مكافحة الاحتكار الحالية، وستدعم بشكل كامل تطور الشركات المعنية بهذا المجال.