«الصين» توفر حزمة تمويلات جديدة لمصر

أحمد عاشور: تعتزم الصين تدبير حزمة تمويلات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة لدعم خطة البنك المركزى المصرى، فى تقوية رصيده من العملة الأجنبية، إلى جانب تمويلات بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتجاوز 2 مليار دولار بخلاف مشاريع أخرى. قال سونغ آى…

أحمد عاشور:

تعتزم الصين تدبير حزمة تمويلات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة لدعم خطة البنك المركزى المصرى، فى تقوية رصيده من العملة الأجنبية، إلى جانب تمويلات بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتجاوز 2 مليار دولار بخلاف مشاريع أخرى.

قال سونغ آى قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، فى تصريح لـ«المال»، إن الصين تقدم حزمة تمويلية من بينها تجديد اتفاقية مبادلة للعملة وقعت مع البنك المركزى المصرى، لافتاً إلى أنه جارى التفاوض مع البنك المركزى على شروطها.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى، عن تجديد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار ديسمبر المقبل.

ذكر قواه أن اتفاقية مبادلة العملة مع مصر مهمة، وتعبر عن قوة العلاقة بين البلدين، ولها دور واسع فى دعم الاقتصاد المصرى، ومستمرة ضمن اتفاقات مالية أخرى، لكن حجم تلك الاتفاقات يعتمد على المفاوضات والمناقشات بين الجانبين، كما أن مصر فى حاجة لدعم مالى كبير للعاصمة الإدارية ونحن مستعدون لذلك.

كان هان بينج، المستشار التجارى والاقتصادى لدى السفارة الصينية بالقاهرة، قال فى تصريح سابق لـ»المال»، إن البنك المركزى المصرى استخدم التمويلات التى حصل عليها من اتفاق مبادلة العملة الموقع فى ديسمبر 2016،، لتدعيم وتعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى. وقال البنك فى بيان صحفى أصدره فى وقت سابق، إن الاتفاقية تحقق منفعة متبادلة للبلدين، كما أنها تؤكد قوة العلاقة الممتدة بينهما وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

وتراجع التبادل التجارى بين مصر والصين نهاية العام الماضى بنسبة %7 ليسجل 9.938 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.685 مليار فى العام السابق عليه، وفقًا لتصريحات طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الذى أكد أن الواردات المصرية انخفضت من 10.43 مليار دولار فى 2016 إلى 9.530 مليار فى العام الماضى.

وأضاف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبكين خلال الأسابيع المقبلة تمثل خطوة مهمة فى دفع العلاقات وتنشيط الاستثمارات المشتركة.