ستوسّع الصين نطاق تجربة اليوان الرقمي لتشمل مناطق تضم أكثر من 11 مدينة، وفقاً للبنك المركزي.

قال بنك الشعب الصيني اليوم السبت عقب اجتماع ترأسه الحاكم يي غانغ، إن استجابة السوق لاستخدام اليوان الرقمي في المدن التجريبية وأماكن الألعاب الأولمبية الشتوية كانت جيدة، وأظهرت النتائج أن الاستخدام والمعاملات على حد سواء “ينموان باطراد”.

قال البنك المركزي، إنه سيعمل على حماية الخصوصية ومنع الجريمة ، وإجراء “بحث عميق” لتأثيره على النظام المالي في البلاد، وذلك ضمن الخطوة التالية لتعزيز استخدام اليوان الرقمي،

أجريت التجارب في مدن منها شينزن وداليان وشنغهاي والحلقة المغلقة للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.

ستضيف الصين تيانجين وتشونغتشينغ وقوانغتشو وفوتشو وشيامن وهانغتشو ونينغبو ونزهو وهوتشو وشاوشينغ وجينهوا إلى قائمة المدن التي سيتم تجربة استخدام اليوان الرقمي بها.

وستستمر بكين وتشانغجياكو، المدن المشاركة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين، في استخدام اليوان الرقمي بعد انتهاء دورات الألعاب.