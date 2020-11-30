الصين توسع خطط الاستثمار في الخارج

قالت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في الصين يوم الأحد إن الصين ستوسع خطط الاسثمار بحيث يتم إدراج مخططين تجريبيين يسمحان للمستثمرين المحليين بالوصول إلى الأصول الأجنبية.

توسيع خطط الاستثمار

وسيتم توسيع نطاق خطط الاستثمار الخارجي – الشريك المحلي المحدود المؤهل (QDLP) ومؤسسة الاستثمار المحلي المؤهلة (QDIE) – في شانغهاي وبكين وشنتشن في المستقبل القريب، وفقًا للإدارة الوطنية للنقد الأجنبي.

وأضافت أن الخطوة تهدف إلى زيادة تلبية طلب المستثمرين المحليين على توزيع الأصول عالميا.

كما تخطط البلاد لإطلاق برنامج “الشريك المحلي المحدود المؤهل” (QDLP) التجريبي في مقاطعة هاينان الجزرية الجنوبية وبلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

وذلك لدعم بناء ميناء التجارة الحرة في هاينان والدائرة الاقتصادية بين تشنغدو وتشونغتشينغ بشكل أفضل، وفقًا للإدارة.

صعود مؤشر مديري المشتريات

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالصين 52.1 في نوفمبر، بارتفاع عن 51.4 في أكتوبر، وفق ما ذكرت المصلحة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين.

وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير دونه إلى الانكماش.

وأظهرت البيانات من المصلحة أن مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر، وهو الأعلى مستوى خلال هذا العام، يمثل الشهر التاسع على التوالي من التوسع.

وقال تشاو تشينغ خه كبير الإحصائيين في المصلحة المذكورة، إن نمو مؤشر مديري المشتريات، مع أوجه التحسن في جميع المؤشرات الفرعية في نوفمبر، يشير إلى حيوية أكبر في قطاع الصناعات التحويلية في البلاد ووتيرة أسرع للتعافي.

وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 54.7 في نوفمبر، بارتفاع 0.8 نقطة عن شهر أكتوبر، بينما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 1.1 نقطة ليصل الى 53.9، بما يشير إلى تسارع انتعاش الطلب في السوق.

وارتفع المؤشران الفرعيان لطلبات التصدير الجديدة وطلبات الاستيراد الجديدة إلى مستوى 51.5 و50.9 في نوفمبر، بزيادة 0.5 نقطة و0.1 نقطة على الترتيب مقارنة مع شهر أكتوبر.

وأضاف تشاو أن المؤشرين الفرعيين لطلبات التصدير الجديدة وطلبات اللاستيراد وصلا إلى أعلى مستوى لهما خلال عام واحد في نوفمبر وظلا في منطقة التوسع لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

كما أظهرت بيانات اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي غير التحويلي بالصين إلى 56.4 في نوفمبر، مقارنة مع 56.2 في أكتوبر.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.