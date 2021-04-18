الصين توسع تجارب اليوان الرقمي وتنقلها لمدن أخرى

تعتزم الصين توسيع نطاق تجارب عملة اليوان الرقمي ونقلها إلى مدن أخرى، لكنه لم يتحدد موعد رسمي لتوزيعها، حسب تصريحات لنائب البنك المركزي الصيني لي بو أمام تجمع سنوي ضم كبار واضعي السياسات الصينيين والأجانب والمدراء التنفيذيين والأكاديميين.

اليوان الرقمي في مواجهة الدولار الأمريكي

وقالت وكالة رويترز إن الصين تعد واحدة من رواد سباق عالمي لتدشين عملات رقمية مرتبطة بالبنوك المركزية بغية تحديث نظامها المالي والتصدي للتهديد الذي تشكله العملات المشفرة مثل البتكوين وتسريع نظام المدفوعات المحلية والعالمية.

وقامت الصين العام الماضي بتدشين اختبارات في العديد من المدن الصينية.

وقال لي إن الاختبارات أظهرت أن آلية إصدار وتوزيع اليوان الرقمي تتسق مع النظام المالي القائم حاليا وتساعد على خفض التأثير السلبي على القطاع المصرفي.

وقال لي إن الصين ستواصل تحسين نظامها البيئي المرتبط باليوان الرقمي وتعزيز حالته الأمنية وموثوقيته وتأسيس مجموعة من الأطر القانونية والتشريعية.

وقال لي إن العملة الرقمية سيتاح استخدامها بواسطة المواطنين الصينيين والزوار الأجانب الذين سيفدون إلى اولمبياد بكين الشتوية المقرر إقامتها العام القادم.

وأشار لي إلى أن التركيز على تطوير اليوان الرقمي مكرس للاستخدام المحلي، بينما يتم التعاون مع البلدان الأخرى لإيجاد حل للمدفوعات العابرة للحدود على المدى الطويل.

وكشف لي عن أن تداول اليوان على المستوى العالمي هو أمر طبيعي، وأن الصين لا تسعى إلى استبدال الدولار الأمريكي أو غيره من العملات العالمية بل منح السوق حرية الاختيار.

وقال المحافظ السابق للبنك المركزي الصيني إن الدافع المبدئي للصين لتطوير اليوان الرقمي يدور حول مدفوعات التجزئة المحلية، ولا يتعلق بالمدفوعات العابرة للحدود التي لا تزال تواجه مشاكل كثيرة معقدة.