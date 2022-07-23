الصين توسع برنامج تجميع النقد لدمج إدارة العملات

أفادت سلطات النقد في الصين، بأن البلاد ستوسع خدمات تجميع النقد للشركات متعددة الجنسيات لدمج إدارة العملات المحلية والأجنبية على نطاق أوسع.

وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أنه سيتم إضافة شانغهاي و قوانغدونغ وشنشي وبعض المناطق الأخرى إلى هذا البرنامج التجريبي لتسهيل استخدام وإدارة رأس المال العابر للحدود.

دمج إدارة العملات

وتشمل السياسات الجديدة التي تم إدخالها في البرنامج زيادة المجالات والشركات التجريبية ، ما يسمح للشركات متعددة الجنسيات بمعالجة الإيصالات والمدفوعات المركزية للعملات المحلية والأجنبية في الصين لشركاتها التابعة في الخارج، وزيادة تبسيط الإيصالات والمدفوعات عبر الحدود المقومة باليوان للشركات متعددة الجنسيات.

وتم إنشاء برنامج تجميع النقد التجريبي في العاصمة الصينية بكين وشنتشن المركز الاقتصادي في جنوبي الصين في مارس 2021.. وبلغ رأس المال العابر للحدود الذي يديره البرنامج قرابة 50 مليار دولار أمريكي منذ ذلك الحين.

وأضاف جهازا الدولة أنهما سيسهّلان التجارة عبر الحدود والاستثمار والتمويل، ويخلقان بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة “شينخوا” الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.