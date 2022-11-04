الصين تواصل تحديث تكنولوجيات ووظائف نظام «بيدو» لتقديم خدمات أفضل

أكدت الصين أنها ستعمل على تحديث تكنولوجيات ووظائف وخدمات نظام “بيدو” للملاحة عبر الأقمار الصناعية “بي دي إس”، لبناء نظام مكاني وزماني شامل يوفر خدمات مرنة وذكية ودقيقة وآمنة في الملاحة وتحديد المواقع والتوقيت، وفقاً لما ورد في كتاب أبيض صدر اليوم الجمعة، حسبما أكدت وكالة شينخوا.

وتحمل الوثيقة، التي أصدرها مكتب الإعلام بمجلس الدولة، عنوان “نظام بيدو الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية في العصر الجديد”.

وقال الكتاب الأبيض إنه في إطار بناء نظام بيدو أكثر قوة، ستخلق الصين نظامها الخاص الذكي والمميز للتشغيل والصيانة والإدارة، وتكتسب ميزة تنافسية في الخدمات مثل اتصالات الرسائل القصيرة، والتعزيز الأرضي والتعزيز القائم على الأقمار الصناعية، والبحث والإنقاذ الدوليين.

ويسعى نظام “بيدو”، من خلال التحسين المستمر لجودته وزيادة مجال خدماته، إلى بناء القدرة على توفير تحديد المواقع والملاحة على مستوى الديسيمتر العالمي بدقة عالية، وبالتالي تقديم خدمات أفضل للمستخدمين في أنحاء العالم.

وبدأت الصين تطوير نظامها الخاص للملاحة عبر الأقمار الصناعية في عام 1994. وتم تشغيل “بي دي إس-1” الذي بدأ تقديم خدمات تحديد المواقع في الصين بنهاية عام 2000. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين ثالث دولة في العالم تملك نظاما للملاحة عبر الأقمار الصناعية.

واكتمل بناء “بي دي إس-2” في عام 2012، مما يوفر خدمات تحديد المواقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي عام 2020، تم تشغيل “بي دي إس-3” رسميًّا لتقديم خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم، وفقًا للكتاب الأبيض.