الصين تواصل التدريبات العسكرية حول تايوان

واصلت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريباتها القتالية المشتركة كما هو مقرر (الأحد) في المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان.

تم التركيز اليوم على اختبار قدرات استخدام النيران المشتركة لضرب أهداف أرضية وضرب أهداف جوية بعيدة المدى.

التدريبات المشتركة حول تايوان

نشرت القوات الجوية التابعة لقيادة المسرح أنواعا متعددة من الطائرات الحربية، منها طائرات الإنذار المبكر والقاذفات وطائرات التشويش والقاذفات المقاتلة والطائرات المقاتلة، لإجراء التدريبات على المهام القتالية مثل الاستطلاع المشترك وعملية السيطرة على المجال الجوي والضربات ضد الأهداف الأرضية، والدعم الجوي والتغطية الجوية.

وبدعم من أنظمة القتال البحرية والجوية، أجرت قوات الهجوم الجوي، جنبًا إلى جنب مع أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة بعيدة المدى وقوات الصواريخ التقليدية، تدريبات على الضربات الدقيقة المشتركة على الأهداف.

تدريبات مشتركة

كما حلّقت تشكيلات قاذفات متعددة عبر مضيق تايوان من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، بينما أجرت عدة طائرات مقاتلة تدريبات مشتركة مع مدمرات وفرقاطات.

وقال تشانغ تشي، ضابط بالقوات الجوية في قيادة المسرح الشرقي، إن العملية اختبرت تكتيكات حرب الأنظمة في ظل ظروف قائمة على المعلومات، وشحذت وحسّنت القدرات لتدمير أهداف الجزيرة بالغة الأهمية بضربات دقيقة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.