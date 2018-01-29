الصين تنفي تجسسها على الاتحاد الإفريقي

متابعات نفت الصين التقرير الذي أوردته إحدى الصحف الفرنسية والذي أفاد بأن بكين تقوم بالتجسس على مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما نقلته الوكالة الفرنسية ورفض السفير الصيني لدى الاتحاد الأفريقي كوانج ويلين – تلك المزاعم, واصفا…

متابعات

نفت الصين التقرير الذي أوردته إحدى الصحف الفرنسية والذي أفاد بأن بكين تقوم بالتجسس على مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما نقلته الوكالة الفرنسية

ورفض السفير الصيني لدى الاتحاد الأفريقي كوانج ويلين – تلك المزاعم, واصفا إياها بالسخيفة.

وأشار ويلين إلى أنه لا يفهم السبب وراء نشر الجريدة الفرنسية تلك المزاعم خلال قمة الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن مبنى الاتحاد الأفريقي المكون من 20 طابقا أهدته الصين إلى أفريقيا وتم افتتاحه في عام 2012, وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد نشرت في مقال لها أنه تم نقل بيانات من الاتحاد الأفريقي إلى خودام في “شنجهاي” وذلك منذ عام 2012.