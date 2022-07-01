الصين تنشط اقتصادها بضخ 45 مليار دولار في البنية التحتية

أعلنت حكومة الصين عن إجراء تحفيزي جديد لتمويل مشاريع البنية التحتية كجزء من مساعيها لدفع الاستثمار و زيادة فرص العمل في النصف الثاني من العام الحالي مع بدء تعافي الاقتصاد الصيني ، من آثار عمليات الإغلاق المتعلقة بكورونا .

و نقل موقع قناة العربة أنه من المقرر أن تجمع الحكومة الصينية 300 مليار يوان بما يعادل نحو 45 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية، و ذلك من خلال بيع سندات مالية و الاعتماد على أدوات تمويل أخرى .

و كانت الصين قد حصلت مؤخرا على 800 مليار يوان ما يعادل 120 مليار دولار من بنوك الدولة لتمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد .