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الصين تنشط اقتصادها بضخ 45 مليار دولار في البنية التحتية

مع بدء تعافي الاقتصاد الصيني من آثار عمليات الإغلاق المتعلقة بكورونا

الصين تنشط اقتصادها بضخ 45 مليار دولار في البنية التحتية
محمود خاطر

محمود خاطر

3:20 م, الجمعة, 1 يوليو 22

أعلنت حكومة الصين عن إجراء تحفيزي جديد لتمويل مشاريع البنية التحتية كجزء من مساعيها لدفع الاستثمار و زيادة فرص العمل في النصف الثاني من العام الحالي مع بدء تعافي الاقتصاد الصيني ، من آثار عمليات الإغلاق المتعلقة بكورونا .

و نقل موقع قناة العربة أنه من المقرر أن تجمع الحكومة الصينية 300 مليار يوان بما يعادل نحو 45 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية، و ذلك من خلال بيع سندات مالية و الاعتماد على أدوات تمويل أخرى .

و كانت الصين قد حصلت مؤخرا على 800 مليار يوان ما يعادل 120 مليار دولار من بنوك الدولة لتمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد .

محمود خاطر

محمود خاطر

3:20 م, الجمعة, 1 يوليو 22