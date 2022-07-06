الصين تنتقد محاولة الولايات المتحدة حظر صادرات معدات صناعة الرقائق الهولندية إليها

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة لإجبارها موردًا هولنديًّا كي يوقف بيع معدات صناعة الرقائق إلى الصين، واصفًا التحركات الأمريكية بأنها مثال نموذجي على “الإرهاب التكنولوجي”.

أدلى تشاو بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري عند الرد على استفسار بشأن تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدفع هولندا لمنع الشركة الهولندية ((إيه إس إم إل)) القابضة من بيع أنظمة التصوير الضوئي الأكثر تقدمًا إلى الصين.

حظر بيع معدات صناعة الرقائق

وقال “هذا مثال آخر على إساءة استخدام الولايات المتحدة لقوتها الوطنية والاعتماد على الهيمنة التكنولوجية للانخراط في الدبلوماسية القسرية”.

وأوضح أنه في السياق الحالي للعولمة، قامت الولايات المتحدة مرارًا بالتسييس والاستغلال والتوجيه الأيديولوجي بشأن التكنولوجيا والقضايا الاقتصادية والتجارية،

وفرضت “حصارًا تكنولوجيًّا” على الدول الأخرى، الأمر الذي سيجعل هذه الدول تدرك أن الاعتماد فقط على الولايات المتحدة للحصول على التكنولوجيا لن يحقق نفعًا.

وأضاف أن “هذا سيحث الدول على تسريع تحقيق الاستقلال العلمي والتكنولوجي والاعتماد على الذات”.

كما قال إنه يأمل في أن تتمسك الأطراف المعنية بمواقفها الموضوعية والحيادية، وأن تمضي قدما وفقا لمصالحها طويلة الأجل ومبدأ السوق العادلة والمنصفة، وأن تتخذ القرارات بشكل مستقل.

يشار إلى أن هذه المادة نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.