الصين تنتقد تصريحات وزيرة خارجية بريطانيا حول غزو تايوان

انتقدت الصين اليوم (الخميس) تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، التي قالت إن “هناك خطر حقيقي” من أن تتبنى الصين فكرة خاطئة تؤدي إلى “سوء تقدير كارثي مثل غزو تايوان “.

قال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن بعض كبار المسؤولين البريطانيين أثاروا مرارا ضجة إعلامية في الآونة الأخيرة بشأن القضايا المتعلقة بتايوان، وقد قدمت الصين احتجاجات رسمية.

أكد تشاو مجددا أن قضية تايوان من شؤون الصين الداخلية وليس لدى أي قوة خارجية حق التدخل فيها، مضيفا “هذا هو العرف الأساسي للعلاقات الدولية”.

وقال تشاو إن الصين ملتزمة بإعادة التوحيد السلمي ومبدأ “دولة واحدة ونظامان”، وستبذل قصارى جهدها للسعي إلى تحقيق أمل إعادة التوحيد السلمي.

وأضاف المتحدث “لكننا لن نقف أبدا مكتوفي الأيدي ونشاهد الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى ‘استقلال تايوان’.”

وتابع تشاو قائلا إن “التصريحات ذات الصلة التي أدلى بها الجانب البريطاني فيها اعتداد زائف بالذات وتفتقر إلى الحس السليم”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.