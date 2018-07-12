الصين تمنح حوافز مالية واجتماعية لزيادة الإنجاب

خالد بدر الدينأعلنت هيئة التخطيط الاقتصادي الصيني، أن إقليم لياونينغ يدرس تقديم حوافز ضريبية وتعليمية واجتماعية وسكنية للأزواج الذين يقررون إنجاب مزيد من الأطفال بعد أن تراجع العدد الإجمالي للمقيمين بشكل دائم والمسجلين في الإقليم بحوالى 90 ألف نسمة من 43.78 مليون في نهاية عام 2016، إلى 43.69 مليون

خالد بدر الدين

أعلنت هيئة التخطيط الاقتصادي الصيني، أن إقليم لياونينغ يدرس تقديم حوافز ضريبية وتعليمية واجتماعية وسكنية للأزواج الذين يقررون إنجاب مزيد من الأطفال بعد أن تراجع العدد الإجمالي للمقيمين بشكل دائم والمسجلين في الإقليم بحوالى 90 ألف نسمة من 43.78 مليون في نهاية عام 2016، إلى 43.69 مليون 2016 نسمة مع نهاية العام الماضى.

نشرت صحيفة تشاينا ديلي، الرسمية الصينية هذا الأسبوع، أن إقليم لياونينج الواقع في شمال شرق الصين يدرس سبلًا للتصدي لتناقص عدد سكانه وقد يقدم حوافز مالية لتشجيع الأزواج على إنجاب مزيد من الأطفال، وسيقدم إجازة أمومة أطول ويتيح مرونة أكثر في ساعات العمل، رغم أن هذا الانخفاض ضئيل للغاية فى الصين أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن الإقليم يحاول جاهدًا لمواجهة تراجعه الاقتصادي المستمر منذ فترة طويلة، وتتقلص القوى العاملة في الإقليم وتتقدم في العمر بسرعة رغم تنفيذ حملة منذ 15 عامًا من جانب الحكومة المركزية من أجل تجديد شباب شمال شرق البلاد.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإقليم لياونينغ، الذي كان في وقت ما واحدا من أكثر أقاليم البلاد ازدهارًا، في العام الماضي بنسبة 4.2 % مقارنة مع معدل للنمو على المستوى الوطني يبلغ 6.9 %، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للإقليم بنسبة 2.5 % في عام 2016.

وأظهرت دراسة رسمية نشرت الأسبوع الماضي أن سكان لياونينغ المسنين زادوا بنسبة 3.62 % العام الماضى، وبلغت النسبة المئوية للسكان في سن الستين أو أكثر 22.65 % بزيادة قدرها 5.35 % عن نسبتهم على المستوى الوطني.