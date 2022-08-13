الصين تمدد بعض الإجراءات الاحترازية للسيطرة على كورونا

لجأت بعض المدن الصينية بمقاطعة هاينان، والتي تعتبر المركز السياحي في الصين إلى تمديد الإجراءات الاحترازية وقيود الإغلاق حتى نهاية الأسبوع المقبل، لمحاولة السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت مدينتا دونجفانج وتشينجماي، ويصل عدد سكانهما نحو 900 ألف نسمة، أنهما ستضيفان أيامًا إلى عمليات الإغلاق المفروضة داخل المدينتين للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي الخطير.

وفي سياق متصل، كشفت لجنة الصحة الوطنية في الصين أمس بأن البلاد سجلت 1851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 648 كانت أعراضا وحوالي 1203 بدون أعراض، مضيفة بأنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة إثر فيروس كورونا ليستقر عدد الوفيات في الصين عند 5226 حالة حتى اليوم.

الصين تسجل 2144 إصابة جديدة بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية يوم السبت إن الصين سجلت 2144 إصابة جديدة بـ “كوفيد-19 ” في 12 أغسطس الحالي، منها 704 ظهرت عليها أعراض و1440 بدون أعراض.

ويقارن هذا مع 2009 إصابات جديدة في اليوم السابق منها 704 مصحوبة بأعراض و1305 إصابات بدون أعراض، وهي حالات تحسبها الصين بشكل منفصل.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة وظلت الحصيلة الكلية عند 5226.

وحتى 12 أغسطس الحالي، أعلن البر الرئيسي للصين تسجيل 234159 إصابة ظهرت عليها أعراض.