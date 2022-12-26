الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج.. وتزيل قيود الرحلات الدولية

تعتزم الصين إلغاء الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين القادمين من الخارج اعتبارا من 8 يناير المقبل، فضلا عن رفع جميع القيود على الرحلات الدولية.

ومنذ مارس 2020، كان على جميع الركاب الذين يصلون إلى الصين الخضوع لمدة أسبوعين على الأقل في الحجر الصحي المركزي الإلزامي، وزادت هذه الفترة لاحقًا إلى ثلاثة أسابيع، قبل أن تخففها في نوفمبر الماضي إلى 10 أيام.

وعلى عكس معظم أنحاء العالم الذي تحول إلى التعايش مع وباء كورونا، ظلت الصين حتى وقت قريب تفرض قيودًا صارمة وأغلقت نفسها إلى حد كبير.

واليوم، أعلنت لجنة الصحة الوطنية (NHC) أن المسافرين القادمين إلة الصين سيحتاجون فقط إلى اختبار(PCR) قبل 48 ساعة من الوصول للبلاد.

وهذا الإعلان هو أحدث خطوة من جانب بكين لتخفيف يود كورونا بعد أن ألغت فجأة الاختبارات الإلزامية وعمليات الإغلاق في وقت سابق من هذا الشهر.