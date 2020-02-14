الصين تلزم جميع القادمين للعاصمة بالانعزال ذاتيًّا أو المعاقبة قانونيًّا بسبب فيروس كورونا

كل من يرفض هذه الإجراءات سيخضع للمساءلة طبقا للقانون

صرحت وسائل إعلام صينية بأن السلطات حذرت جميع الأفراد القادمين إلى العاصمة بكين بأنه عليهم إما أن ينعزلوا ذاتيًا عمن حولهم أو أن تتم معاقبتهم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت سلطات العاصمة بكين أن كل من يرفض هذا الحجر الصحي الذاتي أو اتباع القواعد الرسمية للدولة التي ترمي إلى احتواء فيروس كورونا سوف يُعاقب، من دون توضيح نوع مثل هذه العقوبة.

وأضافت المجموعة أن كل من يرفض هذه الإجراءات “سيخضع للمساءلة طبقا للقانون”.

وكانت قد أعلنت الصين عن تسجيل مئة حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الضحايا إلى ألف ومائة وعشرة حالة وفاة.

وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 42 ألفا و600 شخص.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الفيروس المستجد بات تهديدا خطيرا على العالم.

لكنها قالت في الوقت ذاته إن هناك فرصة لوقف تفشي الفيروس بشرط تضامن المجتمع الدولي في مواجهته.