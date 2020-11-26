اتصالات وتكنولوجيا

الصين تكتشف 18 مليون برنامج كمبيوتر خبيث في النصف الأول من 2020

57% من البرامج الخبيثة جاءت من الولايات المتحدة
أيمن عزام 1:36 ص, الجمعة, 27 نوفمبر 20 1:36 ص, الجمعة, 27 نوفمبر 20

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اكتشفت الصين أكثر من 18 مليون برنامج كمبيوتر خبيث خلال النصف الأول من العام، مع متوسط انتشار يومي يتجاوز 4.83 مليون مرة، وفق ما ذكر مهندس بارز في المركز الوطني بالبلاد لمراقبة أمن الحواسيب.

برنامج كمبيوتر خبيث

وقال تشن شيون شيون نائب كبير المهندسين بالمركز الوطني لتنسيق الفريق الفني للاستجابة الطارئة لشبكات الكمبيوتر، إن أكثر من 57 بالمئة من البرامج الخبيثة الخارجية جاءت من الولايات المتحدة.

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وكشف تشن عن هذه البيانات خلال منتدى للأمن السيبراني عقد في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين مؤخرا.

وبحسب تشن فإنه في النصف الأول من العام تعرض نحو 42 مليون عنوان نطاق إنترنت في الصين لهجوم من برامج كمبيوتر خبيثة، بما يمثل 12.4 بالمئة من إجمالي عناوين نطاق الإنترنت في البلاد.

وبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر التي أصيبت ببرامج كمبيوتر خبيثة في الصين حوالي 3.04 مليون جهاز، بزيادة 25.7 بالمئة على أساس سنوي.

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وأضاف تشن إن الموضوعات ذات الصلة بكوفيد-19 أضحت مصادر جديدة للهجمات.

وأطلقت العديد من المنظمات الأجنبية هجمات تحت موضوع الوباء على هيئات حكومية ومؤسسات صناعية عسكرية ومنظمات طبية وجامعات ومعاهد بحوث في الصين.

جامعة صينية

وأشار تشن إلى أن تهديدات الأمن الإلكتروني للعمل عن بعد ستظل عالية في سياق تدابير الوقاية والسيطرة الدورية ضد كوفيد-19.

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واقترح اتخاذ تدابير مضادة لمنع تسرب المعلومات والمشاكل الأمنية المرتبطة بالنسخ الاحتياطي عن بعد.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.

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بقلم أيمن عزام

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