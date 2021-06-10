الصين تقود معدل نمو أقساط التأمين عالميا خلال العشر سنوات الماضية (جراف)

قادت الصين معدل نمو أقساط التأمين على مستوى العالم خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2010 وحتى عام 2020، حيث بلغ متوسط نمو الأقساط فى الصين خلال تلك الفترة 12.1%، وتلاها فى الترتيب العالمى منطقة آسيا (ما عدا اليابان) وبلغ متوسط نمو الأقساط خلال العشر سنوات الماضية بها 9%، ثم باقى مناطق العالم 5.3%، وبلغ معدل النمو العالمى فى الأقساط خلال تلك الفترة 3.1%، ثم منطقة أمريكا الشمالية 2.6% والولايات المتحدة الأمريكية 2.5% وأوروبا الغربية 1.2% وأخيرا اليابان 0.6% وذلك وفقا لتقرير التأمين العالمى والصادر عن مجموعة أليانز للتأمين.

الجراف التالى يوضح تطور متوسط نمو أقساط التأمين عالميا خلال العشر سنوات الماضية (النسبة مئوية %).

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تأمينات الممتلكات تتخطى نمو الحياة

وتخطت تأمينات الممتلكات والمسئوليات تأمينات الحياة خلال العشر سنوات الماضية من حيث معدل نمو أقساط التأمين، وحلت الصين فى مقدمة الأسواق فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال تلك الفترة وبلغ معدل نمو الأقساط بها 14% ، وتلاها فى الترتيب منطقة آسيا (ما عدا اليابان) بمعدل نمو 10% ، ثم باقى مناطق العالم 6.4% .

الجراف التالى يبين تطور متوسط نمو أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عالميا خلال العشر سنوات الماضية (النسبة مشئوية %). </iframe </iframe

وبلغ معدل نمو أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عالميا خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2010 وحتى عام 2020 حوالى 4.4%، وبلغ معدل نمو أقساط الممتلكات فى منطقة أمريكا الشمالية 3.8%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 3.7% وتلاها منطقة أوروبا الغربية 2.3% ثم اليابان فى ذيل الترتيب بمعدل نمو بلغ 1.9%.

11.2% نمو أقساط التأمين على الحياة فى الصين خلال عقد

وعلى مستوى تأمينات الحياة فقد حافظت الصين على الريادة العالمية خلال العقد الماضى، منذ عام 2010 وحتى عام 2020 من حيث معدل نمو الأقساط، وبلغ معدل نمو أقساط تأمينات الحياة فى الصين خلال العقد الماضى 11.2% ثم منطقة آسيا (ما عدا اليابان) 8.4%، وباقى مناطق العالم 4%، وبلغ معدل نمو تأمينات الحياة عالميا خلال العقد الماضى 2.4%.

وبلغ متوسط معدل نمو أقساط تأمينات الحياة فى منطقة أمريكا الشمالية خلال العقد الماضى 1.5% وتلاها فى الترتيب الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل نمو 1.4%، ثم منطقة أوروبا الغربية بمعدل نمو 0.6% واليابان 1.3%.

الجراف التالى يوضح تطور متوسط نمو أقساط تأمينات الحياة عالميا خلال العشر سنوات الماضية (النسبة مشئوية %).