الصين تقر عقوبة الإعدام لمن يخفي أعراض كورونا

أصدرت محكمة صينية، اليوم السبت، قراراً يقضي بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد عمداً، أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق بها، يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وبحسب القرار الذي أصدرته المحكمة الصينية، فإه في حال تسبب أي ساكن في انتشار الفيروس، يمكن أن يواجه جريمة تعريض السلامة العامة للخطر، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة “بكين ديلي” الرسمية.

وقالت الصحيفة إنه “في الحالات الجامحة.. يمكن الحكم على (المنتهكين) بالسجن 10 أعوام أو بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام”.

وأصدرت مفوضة «الصحة الوطنية الصينية»، اليوم (السبت)، تحذيرات تمنع أي شخص يعاني من الكحة أو الحمى أو غيرها من الأمراض من السفر براً أو جواً.

ويرقى إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد إلى مستوى جريمة، وفقا لقرار المحكمة الصينية.

وتخطّت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجدّ، الـ1500 شخص في الصين، بينما سجلت إصابة في مصر هي الأولى في أفريقيا.

وتمّ تسجيل إصابة أكثر من 66 ألف شخص في الصين، بينهم ما لا يقلّ عن 1716 حالة في صفوف الأطباء والممرضين الذين يعملون بشكل مباشر مع المرضى، وفق ما أفادت به «لجنة الصحة الوطنية».

وأطلقت «منظمة الصحة العالمية» اسم «كوفيد – 19» كاسم جديد للمرض، في الوقت الذي استمرت فيه دول في فرض قيود على السفر تهدف إلى الحد من تفشي الفيروس.