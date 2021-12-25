الصين تقدم قروض لتشجيع السكان على الزواج والإنجاب

تُقدِّم مقاطعة صينية تضم واحدة من أسرع المناطق تناقصا في عدد السكان قروضاً خاصة لتشجيع الأفراد على الزواج والإنجاب، ضمن جهود الدولة التي يتقدم شعبها في العمر بسرعة، مع حالة الانكماش في أعداد المواليد.

تشجيع السكان على الزواج والإنجاب

ستدعم مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين البنوك، لتقديم حوالي 200 ألف يوان (31,400 دولار) من “قروض استهلاكية لأغراض الزواج والولادة” للمتزوجين، وفقاً لمخطط رسمي لسياسات تعزيز النمو السكاني.

لم تكن هناك تفاصيل حول الكيفية التي ستقدم بها الحكومة الدعم، لكن الاقتراح يتضمن أسعار فائدة مخفضة للقروض التي تختلف وفقاً لعدد أطفال الزوجين.

تباطأ معدل المواليد في الصين بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انخفض عدد الأشخاص الذين لديهم أطفال.

استمر هذا الركود على الرغم من تخلي الحكومة فعلياً عن أي قيود على عدد الأطفال الذين يمكن أن ينجبهم الزوجان، ومحاولة جعل تربية الأطفال أقل تكلفة، مع تقدير بعض الديموغرافيين أن السكان ربما بدؤوا بالفعل في الانكماش.

تشمل الإجراءات الأخرى في سياسة جيلين السماح للأزواج من المقاطعات الأخرى بالحصول على تصريح إقامة – المعروف باسم هوكو – والوصول إلى الخدمات العامة في جيلين إذا كان لديهم أطفال وتسجيلهم هناك. سيحصل الأزواج الذين لديهم طفلان أو ثلاثة أيضاً على خصومات ضريبية إذا أنشؤوا شركة صغيرة، وفقاً للوثيقة التي صدرت يوم الخميس.

تعد جيلين جزءاً من منطقة “حزام الصدأ” في الصين، والتي تشتهر بالصناعات الثقيلة والزراعة. شهدت المنطقة أسوأ انخفاض سكاني ونمو اقتصادي بطيء على مدار العقد الماضي، حيث توسع اقتصاد مقاطعة جيلين بنسبة 7.8% في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وهو أبطأ من المعدل الوطني البالغ 9.8%.

أعباء القروض مثار خلاف

أثار هذا القرض الاستهلاكي جدلاً على منصة التواصل الاجتماعي “ويبو”

وفقاً لإحدى المنشورات، فإن “العائلات التي تحتاج إلى قرض لتربية أطفالها لن ترغب في الحصول عليها في المقام الأول، ولا تعد زيادة أعبائها المالية أمراً جيداً”.

وقال آخر في منشور آخر معبراً عن أسفه: ” بعد قروض الرهن العقاري والسيارات، لدينا الآن قرض الولادة. نحن نعمل فقط لندفع للبنك طوال حياتنا”.

مثل العديد من المقاطعات الأخرى، مددت جيلين إجازة الأمومة والأبوة. حيث ستحصل النساء على إجمالي 180 يوماً إجازة، بعد أن كانت 158 يوماً في السابق، بينما يحق للرجال الحصول على 25 يوماً، بعد أن كانت إجازة الأبوة 15 يوماً.

وقالت الوثيقة إن الأزواج سيحصلون أيضاً على 20 يوماً كإجازة أهل كل عام حتى يبلغ أطفالهم سن الثالثة، وستشجع المقاطعة أيضاً رياض الأطفال على إنشاء حضانات للأطفال بين سن الثانية والثالثة، وفقاً للوثيقة.

في وقت سابق من هذا العام، تعرض فرع بنك الصين في مقاطعة جيانغشي الجنوبية الشرقية لانتقادات واسعة النطاق للترويج لمنتج قروض يستهدف الأزواج الذين أنجبوا للتو طفلاً. قال البنك في وقت لاحق إنه كان يقيّم المنتج فقط وقرر عدم إطلاقه بسبب عدم وجود طلب كافٍ، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.