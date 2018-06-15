الصين تفرض 50 مليار دولار رسومًا إضافية على بضائع أمريكية

رويترز قالت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) نقلا عن لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة إن الصين ستفرض رسوما إضافية قدرها 25% على 659 من المنتجات الأمريكية قيمتها 50 مليار دولار. وأضافت شينخوا أن الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار تشمل المنتجات الزراعية والسيارات سي

رويترز

قالت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) نقلا عن لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة إن الصين ستفرض رسوما إضافية قدرها 25% على 659 من المنتجات الأمريكية قيمتها 50 مليار دولار.

وأضافت شينخوا أن الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار تشمل المنتجات الزراعية والسيارات سيبدأ سريانها في السادس من يوليو.

ووفقا لشينخوا فإن موعد سريان الرسوم على البضائع الأمريكية الأخرى سيعلن في وقت لاحق.

ومجلس الدولة في الصين هو مجلس الوزراء، أو الحكومة.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، في تحرك قد يشعل حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية ستفرض على قائمة واردات ذات أهمية استراتيجية من الصين، وتوعد أيضا بمزيد من الإجراءات إذا ردت الصين بفرض رسوم.

وقالت شينخوا “القرار الأمريكي ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ويتناقض مع التوافق الذي توصلت إليه الصين والولايات المتحدة في مفاوضات تجارية سابقة”.

وأضاف تقرير الوكالة قائلا “إنه ألحق ضررا شديدا بحقوق ومصالح الصين المشروعة ونال من مصالح الصين وشعبها”.