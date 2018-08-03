الصين تفرض رسوم جديدة على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

رويترزتعتزم الصين فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية، قيمتها 60 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال إلى بعض أنواع الطائرات، وحذرت من اتخاذ إجراءات أخرى، مما يشير إلى أنها لن تتراجع في حرب تجارية ممتدة مع واشنطن.وكشفت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية ع

رويترز

تعتزم الصين فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية، قيمتها 60 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال إلى بعض أنواع الطائرات، وحذرت من اتخاذ إجراءات أخرى، مما يشير إلى أنها لن تتراجع في حرب تجارية ممتدة مع واشنطن.

وكشفت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على 5 آلاف و207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة، بنسب بين 5 و25%.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن توقيت فرض تلك الرسوم سيتوقف على تصرفات الولايات المتحدة.

وكثفت إدارة ترامب الضغط للحصول على تنازلات تجارية من بكين هذا الأسبوع، عبر اقتراح زيادة رسوم جمركية تعتزم فرضها على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25%، وتعهدت على الفور بالرد على أنها حثت الولايات المتحدة على التعامل بتعقل والعودة إلى المحادثات لتسوية الخلاف.

وطبقت كل من الولايات المتحدة والصين رسوماً على سلع من الدولة الأخرى، بقيمة 34 مليار دولار في يوليو، ومن المتوقع أن تطبق واشنطن قريبًا رسوماً جمركية أكبر على سلع صينية إضافية بقيمة 16 مليار دولار، ما أعلنت الصين على الفور أنها سترد بالمثل عليه.

ولم يرد ممثلون للبيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية حتى الآن على طلب للتعقيب على تحرك الصين.

وتشمل السلع الأمريكية التي تستهدفها الصين مجموعة واسعة من منتجات الزراعة والطاقة مثل لحوم الأبقار والغاز المسال.

ومن بين السلع الأمريكية الأخرى التي تستهدفها الصين أشباه المواصلات، وبعض أنواع طائرات الهليكوبتر والطائرات الصغيرة والمتوسطة والواقيات الذكرية ومنتجات الصلب والقهوة.