الصين تفتتح الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية

افتتحت الهيئة التشريعية الوطنية الصينية دورتها السنوية أمس السبت في بكين.

وبحسب شينخوا، حضر شي جين بينج والقادة الصينيون الآخرون الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، والذي عقد في قاعة الشعب الكبرى.

وشدد الرئيس الصيني شي جين بينج على الوحدة القومية والجهود المبذولة لتكوين شعور قوي بالمجتمع لدى الأمة الصينية، وذلك عندما انضم إلى مناقشات خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية.

ودعا إلى بذل جهود لمساعدة جميع المجموعات القومية على البقاء متحدة بشكل وثيق “مثل بذور الرمان التي تلتصق ببعضها البعض” في البناء المشترك للوطن الأم العظيم.