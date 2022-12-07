الصين تعلن زيادة احتياطيات الذهب لأول مرة منذ 3 سنوات

كشفت الصين عن زيادة احتياطيات الذهب لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما قد يوفر ركيزة لدعم الأسعار، بحسب وكالة بلومبرج.

ورفع بنك الشعب الصيني حيازاته إلى 63.67 مليون أونصة حتى نهاية نوفمبر، من 62.64 مليون في الشهر السابق، وفقاً لبيانات على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء.

زيادة احتياطيات الذهب

بالطن، بلغت تدفقات الشهر الماضي نحو 32 طناً، مقارنة مع 106 أطنان تراكمية تم الإبلاغ عنها خلال الأشهر العشرة حتى سبتمبر 2019.

اكتسبت أسعار السبائك أكثر من 8% في نوفمبر بعد انخفاضها لمدة سبعة أشهر متتالية على خلفية مؤشرات تدل على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح أقل تشدداً فيما يتعلق بسياسته النقدية.

وأثرت الزيادات الصارمة في أسعار الفائدة للحد من التضخم على السبائك في معظم هذا العام، إلا أنّ الرهانات على إعادة فتح الصين، وكذلك التوقعات بتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى الاتجاه الهبوطي دفعت الدولار إلى الانخفاض ودعمت المعدن.

من جانبه قال مجلس الذهب العالمي في أحدث تقرير له عن الطلب، إن البنوك المركزية تواصل تكديس الذهب، حيث قدّر المشتريات بنحو 400 طن في الربع الأخير، وهو ما يعد أعلى بكثير من الارتفاع السابق البالغ 241 طناً في الربع الثالث من عام 2018.

يُشار إلى أن حوالي ربع السبائك التي اشترتها البنوك المركزية فقط ذهب إلى مؤسسات محددة علناً، ما أثار التكهنات حول ماهية المشترين الغامضين.

الصين تنوّع احتياطياتها بعيداً عن الدولار

قال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك “يو بي إس” (UBS)، إن مشتريات الصين قد تكون جزءاً من خطة لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، وأضاف:” لا تزال حيازات الذهب في الصين كجزء من إجمالي الاحتياطيات منخفضة للغاية، لذلك من المحتمل أن يكون هناك مجال لمزيد من المشتريات في المستقبل”.

مرّت الصين في السابق بفترات طويلة دون الكشف عن التحركات في حيازاتها من الذهب.

وعندما أعلن البنك المركزي عن قفزة بنسبة 57% في الاحتياطيات إلى 53.3 مليون أونصة في منتصف عام 2015، كان هذا التحديث الأول منذ ست سنوات.

ثم تلته فترة تعتيم أخرى من نهاية أكتوبر 2016 إلى أن تم استئناف الإبلاغ عن المشتريات في ديسمبر