الصين تعتزم مواصلة تخفيف إجراءاتها الصارمة بشأن كوفيد-19(جراف)

قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة، إن بلاده ستواصل تخفيف إجراءاتها الصارمة بشأن كوفيد-19 ، وسترحب بالمزيد من المسافرين الدوليين في “المستقبل القريب”، في أحدث علامة من كبار المسؤولين الصينيين على خروج البلاد من العزلة المرتبطة بسياسة “صفر كوفيد”.

قال السفير تشين غانغ خلال فعالية نظمتها “سيمافور” حول العلاقات الصينية الأفريقية: “نحن ندرك مخاوف الناس؛ ويتم الآن تخفيف الإجراءات، وأعتقد أنه في المستقبل القريب، سيتم تخفيف الإجراءات بشكل أكبر، وسيصبح السفر الدولي أسهل”.

كوفيد-19 في الصين

كان تشين يرد على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الصينية قد شعرت بالضغط للاستجابة للاحتجاجات واسعة النطاق ضد القيود المفروضة للسيطرة على فيروس كورونا في الصين.

على الرغم من أنه لم يذكر الاحتجاجات بشكل مباشر، إلا أن ملاحظاته كانت بمثابة اعتراف نادر -وإن كان غير مباشر- بتظلمات المتظاهرين.

وقد دافع المسؤولون الصينيون، بمن فيهم تشين، في السابق عن سياسات الصين الصارمة باعتبارها ضرورية لمنع الوفيات على نطاق واسع. كما انتقد المسؤولون الصينيون الدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة، لما وصفوه بأنه نهج متساهل.

فضلاً عن ذلك، أشار السفير مؤخراً إلى أن الصين عازمة على الانفتاح التدريجي، قائلاً في تصريحات أمام فعالية يوم السبت: “تُعدِّل الصين وتُحسِّن استجابتها لوباء فيروس كورونا، بما في ذلك السفر الدولي”.

وقد انخفض عدد الرحلات الجوية داخل وخارج الصين بشكل كبير بعد بدء عمليات إغلاق كوفيد في جميع أنحاء البلاد، فيما خضع الركاب القادمون لحجر صحي طويل.

نهج ديناميكي

في دليل آخر على تخفيف الضوابط، قام مسؤولان أميركيان بزيارة الصين في الأيام الأخيرة للمساعدة في التحضير لزيارة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين في الأسابيع المقبلة. وسيكون بلينكن، أرفع مسؤول أميركي يزور بكين منذ بداية تفشي كوفيد.

في تعليقاته يوم الإثنين، استخدم تشين مصطلح “إعادة التعديل الديناميكية”، وهو لعب على سياسة “صفر كوفيد الديناميكية” المتمثلة في الإغلاق، والحجر الصحي الإلزامي، وعزل المخالطين، التي كانت سائدة في جميع أنحاء البر الرئيسي للصين. كما تطرق إلى المخاوف من أن الإجراءات قد أثرت على الاقتصاد الصيني، مضيفاً أن الحكومة الصينية تأخذ في الاعتبار “تنسيق استجابة كوفيد والنمو الاقتصادي”.

قال تشين: “تتخذ الحكومة موقفاً مسؤولاً للغاية لحماية حياة الناس الذين يواجهون تهديد كوفيد؛ وسياسة استجابتنا في هذه الأمور كانت دائماً ديناميكية وليست صارمة. كما تعلمون، ليس صحيحاً أن هذه السياسة تقتصر على الإغلاق فقط ومطالبة الناس بالبقاء في منازلهم”.