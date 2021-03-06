الصين تعتزم الامتناع عن أكل لحوم الحيوانات البرية

تعتزم الصين التخلص تماما من ممارسات أكل لحوم الحيوانات البرية ، وذلك وفقا لمسودة الخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف بعيدة المدى حتى عام 2035، التي كشف عنها أمس الجمعة، وصفت تلك الممارسات بأنها “عادة سيئة”.

تعتزم الصين تطبيق استراتيجية بشأن الحبوب لضمان تحقيق الأمن الغذائي المطلق في قطاع الحبوب، وذلك وفقا للمسودة.

لحوم الحيوانات البرية

أوضحت المسودة أن الصين ستمنح الأولوية لتنمية المناطق الزراعية والريفية، ودفع استراتيجية النهوض الريفي بشكل كامل خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على إعطاء “أولوية استراتيجية” لحماية صحة الشعب، وذلك عندما انضم إلى المستشارين السياسيين الوطنيين من قطاعات التعليم والطب والصحة في اجتماع مشترك.

ودعا شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إلى التركيز على معالجة الأمراض والمشكلات الرئيسية التي تؤثر على صحة الشعب.

حماية الصحة العامة

وقال إنه ينبغي تقوية شبكة حماية الصحة العامة في البلاد، وينبغي بذل جهود لتعزيز التنمية عالية الجودة للمستشفيات العامة، وطالب برعاية صحية شاملة للشعب في جميع مراحل الحياة.

عقد الاجتماع خلال الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد.

وفي معرض إشارته إلى أن الصين حققت إنجازات كبيرة خلال العام الماضي، أشاد شي بالعاملين في قطاع الصحة لـ”إقامة جدار حديدي” ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في وقت حرج.

وقال إن مكافحة كوفيد-19 أثبتت مجددا أن الوقاية تعد الاستراتيجية الصحية الأكثر اقتصادا وفعالية، داعيا إلى إصلاح وتحسين نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

وحث شي على بذل الجهود لتعزيز قدرات الرصد الأولي والإنذار المبكر والاختبار السريع والاستجابة للطوارئ والعلاج الشامل.

بناء المؤسسات الطبية

وفي معرض تشديده على دور “القوة الرئيسية” للمستشفيات العامة في مكافحة كوفيد-19، دعا شي إلى تعزيز بناء المؤسسات الطبية والصحية على الصعيد العام.

ونوّه شي إلى أنه ينبغي تحسين البنية التحتية الصحية على مستوى القواعد الشعبية، لافتا إلى أنه ينبغي تعزيز سياسات الدعم لأطباء الريف في محاولة لتعزيز قدرات الوقاية والعلاج على المستوى القاعدي. كما دعا إلى بذل جهود لتعميق إصلاح النظام الطبي ونظام الرعاية الصحية.

كما حث شي على الحفاظ على الطب الصيني التقليدي وتطويره، وتحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية في المجالات الرئيسية، فضلا عن ضرورة تقديم المزيد من الحماية والرعاية والدعم للأفراد العاملين في القطاع الصحي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.