الصين تعتزم إطلاق قمر صناعى بمناسبة الانتصار على «كورونا»

تعتزم الصين أن تطلق نهاية أبريل الحالى قمرا صناعيا يسمى “ووهان” وذلك بمناسبة انتصار الشعب الصينى فى مكافحة فيروس كورونا.

وأفادت بذلك السبت 4 أبريل وسائل الإعلام الصينية الحكومية.

وحسب صحيفة “جان مينغ جيباو” الصينية فإن القمر الصناعى الذى سيدشن برنامج “Xinyun” الصينى الجديد سيطلق بواسطة صاروخ “كواى جو – 1 آ”.

يذكر أن الصين تطور بنشاط برامجها الفضائية، بما فى ذلك برنامجا الملاحة الفضائية واستصلاح القمر. ويتوقع أن تنجز الصين فى مايو المقبل تشكيل مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالملاحة الفضائية “بيدو”. وذلك بعد إطلاق القمر الصناعى الأخير التابع لها.

كما يتوقع أن تبدأ الصين هذا العام تطبيق برنامجها الخاص بدراسة المريخ.

جدير بالذكر أن “بيدو” للملاحة الصينية عبارة عن منظومة ملاحة عالمية أنشأتها الصين لتنافس منظومتى “جى بى إس” الأمريكية و”غلوناس”الروسية. ويتوقع أن تبدأ العام الجارى فى تقديم خدمات الملاحة لجميع أنحاء العالم.