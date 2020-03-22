الصين تطور مادتين للمساعدة في الكشف عن مرض فيروس كورونا

طور باحثون صينيون مادتين مرجعيتين لجسم مضاد وحيد النسيلة، للمساعدة في الكشف عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتم التصديق على المادتين اللتين طورهما المعهد الوطني لعلم القياس، كمادتين مرجعيتين وطنيتين، من جانب إدارة الدولة لتنظيم السوق، حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

الكشف عن مرض فيروس كورونا

وبإمكان المادتين المرجعيتين الجديدتين – إلى جانب المواد المرجعية المطورة سابقا لاختبار الحامض النووي للفيروس- تحسين وتعزيز الدقة في اكتشاف الفيروس، حسبما ذكر داي شين خوا، وهو باحث من المركز الوطني لعلم القياس.

مدونة سلوك للمسئوليين الصينيين

ومن ناحية أخرى، أصدرت الصين مدونة قواعد سلوك خاصة بأعضاء الحزب والمسؤولين بدوائر فحص الانضباط والرقابة بالجيش الصيني، بهدف تعزيز ولائهم ونزاهتهم.

وأصدرت لجنة فحص الانضباط باللجنة العسكرية المركزية مدونة قواعد سلوك تحدد القواعد الواجب اتباعها في 13 مجالاً.

وتتطرق هذه القواعد إلى الدراسة والعمل وأنشطة الحياة المختلفة، بالتوافق مع إصلاحات فحص الانضباط والرقابة الخاصة بالجيش.

حظر 52 سلوكا

وتحظر المدونة 52 سلوكاً في ضوء مخاطر الانضباط المحتملة.

وأكدت المدونة أيضا أنه يجب على أعضاء الحزب والمسؤولين بدوائر فحص الانضباط والرقابة، تطبيق المدونة بعناية.

ومن جانب آخر، أعلنت 45 شركة ومؤسسة تابعة الدولة تُدار مركزيا عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها.

وتندرج هذه ضمن إجمالي المؤسسات التي خضعت للفحص خلال جولة فحص الانضباط الثالثة التي نفذتها اللجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني،

ونُشرت تفاصيل التصحيحات على الموقع الإلكتروني لكل من اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية، بدءاً من يوم الجمعة حتى اليوم.

وامتدت جولة فحص الانضباط الثالثة من مارس إلى يونيو عام 2019.

وشملت هذه الجولة 42 شركة مدارة مركزياً،من بينها شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، فضلا عن ثلاث من دوائر الدولة المسؤولة عن مختلف الصناعات، وذلك ومن بينها لجنة الإدارة والرقابة على الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني.

مجموعات لصياغة خطط التصحيح

وشَكّلت لجان الحزب بالوحدات التي خضعت للفحص مجموعات قيادية معنية بإجراءات التصحيح، بهدف صياغة خطط التصحيح، وتوضيح أهداف ومهام التصحيح، وتعزيز الأعمال ذات الصلة، بالتوافق الشديد مع المشكلات التي كشف عنها الفحص.

وعبر تلك الجولة الأحدث من فحص الانضباط ، أصبحت الشركات المدارة مركزيا أول قطاع يخضع لتغطية شاملة خلال فحوص الانضباط التي تنفذها اللجنة المركزية ال19 للحزب.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

