الصين تطلب اعتماد الفواتير المقدمة من الوكلاء

شريف عيسىطالبت الحكومة الصينية من خلال سفارتها بالقاهرة، السلطات المصرية باعتماد فواتير وكلاء السيارات الصينية، ووقف سياسية الأسعار الاسترشادية التى تنتهجها مصلحة الجمارك حيالها.أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام شركة بريليانس البافارية، أن طلب الحكومة من خلال سفارتها ج

شريف عيسى

طالبت الحكومة الصينية من خلال سفارتها بالقاهرة، السلطات المصرية باعتماد فواتير وكلاء السيارات الصينية، ووقف سياسية الأسعار الاسترشادية التى تنتهجها مصلحة الجمارك حيالها.

أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام شركة بريليانس البافارية، أن طلب الحكومة من خلال سفارتها جاء بعدما أبدت رفضها حيال الأسعار الاسترشادية، التى تنتهجها الجمارك تجاه أنواع السيارات الصينية المستورده، منذ بداية العام.

أشار إلى أن الأسعار الاسترشادية تسببت فى اتجاه %90 من مستوردى السيارات الصينية لوقف عملياتهم مؤقتاً، لحين انتهاء الأزمة مع مصلحة الجمارك، مؤكدًا أن تقبلهم لتلك الأسعار جاء بعد ارتفاع تكلفة التخزين بالموانئ، علاوة على رغبة العملاء فى استلام السيارة.

توقع سعد أن يشهد الشهر المقبل إقبال وكلاء السيارات الصينية، على لاستئناف عمليات استيراد السيارات، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر.

قال أحد وكلاء السيارات الصينية، إن مستوردى السيارات الصينية تمكنوا خلال الفترة الماضية من الإفراج عن طرازاتهم المتوقفه بالجمارك، باستثناء هايما، وجاك.

أشار إلى أن العديد من العلامات التجارية لجأت لشبكة الموزعين للإفراج عن سياراتهم المتواجدة بالموانئ، ضمانًا لعدم موافقة الشركة المستوردة على الأسعار الاسترشادية الجديدة، التى تسعى مصلحة الجمارك لتطبيقها.

كشف الوكيل عن سعيه خلال أغسطس المقبل للإفراج عن 800 سيارة من العلامة التجارية الصينية، تشتمل على طرازات جديدة تقدم للسوق للمرة الأولى، التى من المتوقع طرحها رسميًا خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا» فى نهاية سبتمبر المقبل.

وفقًا للبيانات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى، خلال 5 أشهر الأولى من العام الجارى، بلغ إجمالى السيارات الصينية المستوردة، والمفرج عنها جمركيًا فى الفترة من يناير وحتى نهايو مايو 3305 سيارات، بمعدل نمو %178.9.

استحوذت العلامات الصينية على المركز الرابع فى قائمة العلامات التجارية الأكثر استيرادًا للسيارات خلال تلك الفترة، لتستحوذ على %9.1 من إجمالى السيارات المفرج عنها خلال تلك الفترة.