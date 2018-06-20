الصين تضع أجندة ترامب للهيمنة على الطاقة في مرمى نيرانها

بكين فرضت رسومًا على وارداتها من النفط الصخري الأمريكي.. ومستثمرون بالقطاع يخشون عواقب وخيمة على وقع الحرب التجارية المتصاعدة إعداد- عبد الغفور أحمد محسن حذر محللون ومستثمرون بقطاع النفط الصخري الأمريكي، من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على وارداتها من نفط الولايات المتحدة، ستق

بكين فرضت رسومًا على وارداتها من النفط الصخري الأمريكي.. ومستثمرون بالقطاع يخشون عواقب وخيمة

على وقع الحرب التجارية المتصاعدة





إعداد- عبد الغفور أحمد محسن

حذر محللون ومستثمرون بقطاع النفط الصخري الأمريكي، من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على وارداتها من نفط الولايات المتحدة، ستقلص مبيعات القطاع وتزيد الضغوط على أسعار الخام.

ويضع الاستهداف الصيني للنفط أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ”الهيمنة على الطاقة” في مرمى النيران الصينية، بعد أن انتزع الصخر الزيتي الأمريكي حصة من السوق الآسيوي الذي كان في قبضة موردي الشرق الأوسط، وفقًا لرويترز.

وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها قطاع الطاقة دائرة النزاع التجاري المتصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم، وقد طال النزاع مبيعات بكين من المعادن وألواح الطاقة الشمسية ومبيعات واشنطن من المعدات الطبية وفول الصويا.

والصين هي أكبر مشترٍ للخام الأمريكي، وأقرّت رسومًا جمركية على بعض السلع الأمريكية؛ في رد فعلٍ انتقامي على الولايات المتحدة التي سبقتها في فرض رسوم حمائية.

وقالت الصين إنها ستفرض رسومًا بنسبة 25% على وارداتها من الخام والغاز الطبيعي والفحم الأمريكي بدءًا من 6 يوليو المقبل، إذا أصرت واشنطن على تعريفاتها الخاصة بالبضائع الصينية والتي ستدخل حيز التنفيذ في نفس اليوم.

واستوردت الصين 363 ألف برميل يوميًّا من الخام الأمريكي في الأشهر الستة المنتهية مارس الماضي، وتُظهر بيانات شحن تومسون رويترز أن الصادرات زادت منذ ذلك الحين لتصل إلى 450 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

رون جاسير، نائب الرئيس في شركة “ماموث إكسبلوريشن” لإنتاج الخام في غرب تكساس، قال إن التعريفات المتبادلة “ستؤذي الجميع على المدى القصير”، وتابع :”النفط الخام الأمريكي سيستمر في التدفق رغم الرسوم، وسيجبرك هذا على بيع نفطك في مكان آخر وسيكلفك المزيد لتشكيل مشترين آخرين”.

يُشار إلى أن صادرات النفط الأمريكية زادت بشكل مطرد منذ رفع الحظر القديم الذي دام 4 عقود على صادرات النفط الخام في نهاية عام 2015.

وفاجأ التهديد الجمركي الصيني منتجي النفط الصخري الأمريكي، ولا سيما أن بكين كانت تناقش زيادة وارداتها من الطاقة والمنتجات الزراعية الأمريكية لخفض الفائض التجارى مع الولايات المتحدة والبالغ 375 مليار دولار.

ويمكن أن تعزز هذه الرسوم فرص موردي نفط غرب إفريقيا لزيادة حصة مبيعاتهم للصين على حساب الولايات المتحدة.

وقال دانيال ييرجين، نائب رئيس شركة “آي اتش اس ماركيت” للاستشارات، إن الرسوم الجمركية تضيف حالة جديدة من عدم اليقين بخصوص السوق الذي يعاني أصلا من الشكوك.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” في العاصمة النمساوية فيينا يوم الجمعة المقبل؛ للنظر في مسألة زيادة إنتاج المجموعة بشكل كبير هذا العام، وهي خطوة طلبتها السعودية وروسيا. وتعترض على هذا التغيير دول أعضاء بالمنظمة مثل الجزائر وإيران والعراق وفنزويلا.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخرًا عقوبات جديدة على صناعة النفط الإيرانية، ومن المتوقع أن تعطل تلك العقوبات مبيعاتا طهران من الخام.

وأضاف ييرجين، لـ”رويترز”، أن صناعة النفط العالمية لم تقلق يومًا أو تفكر في قضايا النزاع التجاري، “لكن تلك القضايا تتحرك بسرعة كبيرة جدًّا حاليًّا على أولويات جدول الأعمال”.

ورغم أن التأثير يبدو مؤقتًا بحيث يصبح النفط الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الصينيين، لكن توسع نطاق التعريفات المتبادلة بين بكين وواشنطن دفع مسئولي قطاع صناعة النفط والسياسيين الأمريكيين إلى دعوة إدارة ترامب للتحرك الحذر في هذا الخصوص.

ودعت الجمعية الأمريكية لمصنعي الوقود والبتروكيماويات، أمس، الرئيس إلى العمل مع الصين وجميع الدول لتقليص الحواجز أمام المنافسة بدلًا من زيادتها”.

وقال مايكل انزى، العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية وايومنج وهي ولاية منتجة للفحم والنفط، إن الإدارة الأمريكية يجب أن تشعر بالقلق؛ لأن الإجراءات الانتقامية الصينية يمكن أن تؤثر بشكل خطير على الصناعة.

من جهة أخرى قال بعض المنتجين الأمريكيين إن الطلب المتزايد على الطاقة سيتغلب على تأثير التعريفات الجمركية للصين، كما حدث عندما لم تؤثر أسعار النفط هذا العام على التعطش العالمي للنفط والغاز الطبيعي.

وقال جاري إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة “هانتر ريسورسز” لإنتاج النفط، إن الرسوم لن تضر صادرات النفط الخام الأمريكي أو الغاز الطبيعي المسال، وأضاف أنه دون زيادة المعروض من الخام الأمريكي وصادراته يمكن أن تتضاعف الأسعار العالمية أكثر مما هي عليه حاليًّا.