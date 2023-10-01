الصين تصدر نصف مليون شهادة منشأ للتجارة الدولية خلال أغسطس

أصدرت السلطات الصينية 510800 شهادة منشأ في شهر أغسطس الماضى،وفقا لبيانات صادرة عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، بحسب وكالة “شينخوا”.

وأصدرت السلطات الصينية نحو 21672 شهادة منشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بزيادة 16.04 % على أساس سنوي.

وذكر المجلس أنه من المتوقع أن تقلل هذه الشهادات من الرسوم الجمركية بواقع 11 مليون دولار على المنتجات الصينية الواردة إلى الدول الأعضاء في الشراكة.

وشهادات المنشأ هي وثائق تستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية الدولية، وتنص على أن المنتجات المدرجة قد استوفت المعايير الكافية حتى يمكن اعتبارها معروفة المنشأ في دولة معينة، ويعد إصدار هذه الشهادات مقياسا للتجارة الخارجية على نطاق واسع.