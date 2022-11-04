الصين تصدر كتابا أبيض حول نظام بيدو وتحدد اتجاه تنميته في العصر الجديد

أصدرت الصين اليوم الجمعة، كتابا أبيض حول نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية (بي دي إس) للبلاد.

وذكر الكتاب الأبيض الصادر بعنوان “نظام بيدو الصيني للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية في العصر الجديد” أن نظام بيدو قد بُني ليكون نظاماً للملاحة على المستوى العالمي، موضحاً كيف تخطط الصين لإكمال النظام من خلال تحسين إدارة تشغيله، وتعزيز التنمية المستدامة للتطبيقات القائمة على أساس نظام بيدو، وترقية مستوى حوكمته خلال السنوات المقبلة.

وأشار الكتاب الأبيض إلى أن نظام بيدو مُكرس لخدمة العالم، وأن الصين ستكثف التعاون الدولي من أجل تحسين التوافق وقابلية التشغيل البيني بين نظام بيدو وأنظمة أخرى للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.

وقال الكتاب الأبيض الذي أصدره مكتب الإعلام بمجلس الدولة إن الصين ملتزمة بـ”بناء نظام مكاني وزماني شامل أكثر شمولا وتكاملا وذكاء في الجيل القادم من نظام بيدو.”

وأشار الكتاب الأبيض الى استعداد الصين لمشاركة إنجازاتها في تطوير نظام بيدو، وأنها ستعمل مع جميع الدول الأخرى لتعزيز تطور أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية وتقدم مساهمة أكبر في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية وعالم أفضل.