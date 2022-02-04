الصين تصدر خطة لتنمية الرياضة والثقافة والسياحة بعد الأولمبياد

تهدف الخطة إلى الاستفادة من أماكن الألعاب الأولمبية الشتوية

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، بالتعاون مع السلطات المعنية، خطة لبناء منطقة حزام تدمج الصناعات الرياضية والثقافية والسياحية في بكين وتشانغجياكو، المدينة المُضيفة المشاركة لأولمبياد بكين الشتوي.

وتهدف الخطة إلى الاستفادة من أماكن الألعاب الأولمبية الشتوية التي بُنيت في المنطقة بطريقة شاملة ومنخفضة الكربون بعد الألعاب الأولمبية، وجعلها مثالاً عالميا في إعادة استخدام أماكن اللعبة بعد الألعاب الأولمبية، ووجهة دولية للرياضات الشتوية والترفيه والسياحة.

وستُقام في المنطقة سلسلة من الفعاليات والمسابقات العالمية للرياضات الشتوية، وسيتم بناء جامعات رياضية من الدرجة الأولى، فيما سيتم تقديم سحر الثقافة الصينية للعالم من خلال مجموعة من المنتجعات الثقافية والمتنزهات والعلامات التجارية .

وتحدد الخطة الجهود الرامية إلى تعزيز وتعميم الرياضات الشتوية بين عامة الناس، وزيادة إمكانية وصول العامة إلى الملاعب وتحسين خدماتها، وتيسير نشر ثقافة الألعاب الأولمبية الشتوية