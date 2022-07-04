الصين تصدر خطة لتسهيل رقمنة صناعة السلع الاستهلاكية

أصدرت السلطات الصينية خطة عمل لتسهيل رقمنة صناعة السلع الاستهلاكية مع تحرك البلاد لتعزيز تكامل الاقتصادات الرقمية والحقيقية، وخلق وتلبية طلب المستهلكين.

وتهدف الصين إلى تحقيق تحسن ملحوظ في تكامل وتطبيق التقنيات الرقمية في صناعة السلع الاستهلاكية بحلول عام 2025 ، وفقًا للخطة التي أصدرتها بشكل مشترك خمس هيئات حكومية، بما في ذلك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

رقمنة صناعة السلع الاستهلاكية

وقالت الوزارة إن المزيد من تكامل وتطبيق التقنيات الرقمية سيساعد في تحسين توريد السلع الاستهلاكية، وتوسيع السلاسل الصناعية، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة، وتشجيع الشركات على تعزيز الابتكار الرقمي في البحث والتطوير وفي قدرتها التنافسية الأساسية.

ووفقا للخطة فإنه يجب أن تتجاوز نسبة شركات السلع الاستهلاكية التي قامت برقمنة إدارتها وعملياتها، وتم تجهيزها بأدوات رقمية للبحث والتطوير والتصميم، وإدخال التجارة الإلكترونية لأعمالها، يجب أن تتجاوز 80 بالمائة من إجمالي الشركات في ذلك القطاع بحلول عام 2025 .

وتهدف الصين أيضًا إلى دعم 200 مصنع نموذجي للتصنيع الذكي في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والأدوية خلال فترة الخطة. كما تهدف إلى تأهيل 50 مدينة نموذجية ستحقق تقدمًا ملحوظًا في الرقمنة وتنوع المنتجات والجودة والعلامات التجارية.

وحددت الخطة 10 مهام لتعزيز تنوع المنتجات وجودتها وإنشاء علامات تجارية، مثل تطوير “منتجات إنترنت بلس الاستهلاكية” التي تعمل على تحسين رفاهية الناس، وتعزيز الإنتاج الشخصي والمرن لإعادة تشكيل تطوير المنتجات وأنماط الإنتاج، وتسريع التأسيس لنظام تتبع الجودة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.