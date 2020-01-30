الصين تشهد تعافي المزيد من المصابين بفيروس كورونا

أعلنت مقاطعات وبلديات صينية اليوم (الخميس) عن تعافي المزيد من المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد ومغادرتهم للمستشفيات.

وتعافى أربعة مرضى أصيبوا بالفيروس في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين وخرجوا من المستشفيات اليوم (الخميس)، بعد ثلاث حالات شفاء أخرى أبلغ عنها من قبل.

وقال تشانغ وي، وهو خبير بمركز الطوارئ بمقاطعة جيانغشي للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، إنه استنادا إلى تحليل المرضى الذين تم علاجهم، فإن الاكتشاف المبكر والعلاج في الوقت المناسب هما مفتاح التعافي.

وأبلغت مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين عن أول مريض يتعافى من مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد اليوم.

وذكرت إدارة الطب الصيني التقليدي في مقاطعة سيتشوان أن مريضا، يدعى يانغ (34 عاما)، تم عزله لتلقي العلاج في مستشفى بمدينة تشنغدو يوم 11 يناير، وقد تم تشخيص يانغ بالإصابة بفيروس كورونا الجديد بعد عشرة أيام، حيث تلقى علاجا بالطب الصيني التقليدي والطب الغربي أثناء العزلة.

وعولجت مريضة (57 عاما)، وخرجت من المستشفى في مقاطعة هونان بوسط الصين بجوار مقاطعة هوبي مركز الوباء، اليوم.

وفي بكين، تعافى طبيب أصيب بفيروس كورونا الجديد بعد سفره إلى ووهان وغادر المستشفى اليوم، وكانت هذه هي الحالة الخامسة في العاصمة التي شفيت وخرجت من المستشفى.

تطوير لقاح لفيروس كورونا

ومن ناحية أخرى، تُكثف مجموعة من المؤسسات الصينية جهودها لتطوير لقاح لفيروس كورونا الذي تسبب بالفعل في إصابة 7711 حالة مؤكدة بالالتهاب الرئوي في الصين حتى أمس الأربعاء.

وشكلت جامعة تسينغهوا الصينية المرموقة فريق بحث يتمتع بخبرات كبيرة في تطوير لقاحات وعوامل مضادة لفيروسات كورونا المعروفة بإصابة البشر، بما فيها فيروس (سارس).

وقال قائد فريق البحث تشانغ لين تشي إن تطوير لقاح مضاد للفيروس سيكون أسهل بكثير من العثور على لقاح لفيروس (نقص المناعة البشرية)، لافتا إلى أن فريقه يعمل أيضا مع مستشفيات في جميع أنحاء الصين لإجراء تجارب سريرية.

وأطلقت مستشفى شانغهاي إيست التابعة لجامعة تونغجي وشركة (سترميرنا) المحدودة للطب العلاجي برنامجا لتطوير لقاح (إم آر إن إيه) يستهدف فيروس كورونا الجديد، ويقول المطوّرون إن تصنيع عينات اللقاح لن يحتاج إلى أكثر من 40 يوما.

ويبذل باحثون من جامعة فودان، في شانغهاي، جهودا مشتركة لتطوير لقاح مضاد للفيروس مع نظرائهم الأمريكيين من كلية بايلور للطب والفرع الطبي بجامعة تكساس ومركز نيويورك للدم.

وبدأ المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تطوير لقاحات بعد عزل السلالة الأولى من الفيروس الجديد في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وحتى الآن، تم عزل خمس سلالات من الفيروس ويوجد اثنتان منها جاهزة لتطوير اللقاح، ووفقا للعلماء، يمكن أن يتوفر لقاح مؤقت في غضون ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.