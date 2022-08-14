الصين تشهد استقرارا في نمو السيولة المالية في النصف الأول

أعلن مسؤول من لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية أن الاقتصاد الحقيقي للصين شهد نموا مستقرا خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث السيولة المالية، حيث عززت البنوك دعمها الائتماني.

وأضاف المسؤول الصيني، أن قروض اليوان زادت بـ 13.68 تريليون يوان (حوالي 2 تريليون دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 919.2 مليار يوان عن العام الماضي.

وأوضح أنه تم توجيه المزيد من الإقراض إلى الشركات الصغيرة والصناعات التحويلية.

وزادت القروض الشاملة غير المسددة للشركات متناهية الصغر والصغيرة بنسبة 22.64% على أساس سنوي لتصل إلى 21.77 تريليون يوان في نهاية يونيو.

وتلقى قطاع التصنيع 3.3 تريليونات يوان من القروض الجديدة، بزيادة 1.6 تريليون يوان عن الرقم المسجل قبل عام. وزادت قروض تشييد البنية التحتية 11.1% عن العام السابق بنهاية يونيو.

وأشار المسؤول إلى أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لدفع المزيد من الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك البنية التحتية والتصنيع، وتحسين الخدمات لسكان الحضر الجدد، وتعزيز دعم التعليم والرعاية الصحية ورعاية المسنين.

وكان المكتب الوطني للإحصاء الصيني أفاد بأن الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفض بنسبة 2.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وفي يونيو، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر الصينية، ارتفاعاً كبيرا بلغت نسبته 3.1% على مدى عام، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع خلال عام واحد، بعد الشهر الثالث من تراجع بلغ في مايو 6.7%.

أما الإنتاج الصناعي فقد ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي الشهر الماضي بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 0.7% في مايو.