الصين تسعى لاتفاق تجارة حرة مع بريطانيا

فى أحدث حلقات حربها مع واشنطن .. بعد تحالف "بريكس" والعربإعداد - خالد بدر الدين:كشف وانج يى، وزير الخارجية، وعضو مجلس الدولة الصينى أمس، عقب اجتماعه مع نظيره البريطانى جيريمى هانت،أن الدولتين اتفقتا على تعزيز التجارة والاستثمار بينهما.وكانت بكين قد عرضت على بريطانيا إبرام اتفاق للتجارة الحرة

فى أحدث حلقات حربها مع واشنطن .. بعد تحالف “بريكس” والعرب





إعداد – خالد بدر الدين:

كشف وانج يى، وزير الخارجية، وعضو مجلس الدولة الصينى أمس، عقب اجتماعه مع نظيره البريطانى جيريمى هانت،أن الدولتين اتفقتا على تعزيز التجارة والاستثمار بينهما.

وكانت بكين قد عرضت على بريطانيا إبرام اتفاق للتجارة الحرة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، فى محاولة للتقرب من لندن فى ظل استمرار حرب بكين التجارية ضد واشنطن.

وقالت وكالة رويترز إن بريطانيا بعثت رسالة قوية للشركات الصينية تؤكد أنها منفتحة بالكامل أمام الأنشطة الصينية، بينما تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبى العام المقبل، وأن الصين من الدول التى تود بريطانيا توقيع اتفاق تجارة حرة معها عقب الخروج من التكتل.

وتبحث الصين عن حلفاء فى حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترامب التى تزعم أن شركات التكنولوجيا الصينية سرقت الملكية الفكرية من شركات أمريكية، وتطالب بكين بشراء المزيد من السلع الأمريكية لتقليل فائض تجارى قيمته 350 مليار دولار، غير أن الصين تؤكد ايتعدادها لإجراء حوار مع واشنطن لتهدئة التوترات فيما بينهما.

وكشف “هانت إن وانج” عن بدء مناقشات بشأن اتفاق تجارة حرة محتمل بين بريطانيا والصين عقب الخروج من الاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن لندن ترحب به وستحاول استكشافه لكنه لم يشرح المزيد من التفاصيل، بينما أعلن “وانج” عن محادثات تجارة حرة ووضع إستراتيجيات التطوير فى البلدين بشكل استباقى وتوسيع نطاق التجارة والاستثمار المتبادل، ومعارضة الحماية التجارية ودعم وتعزيز التجارة العالمية الحرة.

وأكد أن مسئولية الاختلالات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لا تقع على عاتق بلاده خصوصا أن واشنطن استفادت كثيرا من التجارة معها، من خلال الحصول على الكثير من السلع زهيدة الثمن مما عاد بالنفع على المستهلكين الأمريكيين، واستفادت أيضا الشركات الأمريكية بشكل كبير فى الصين.

وأضاف أن الولايات المتحدة هى التى بدأت التوتر الحالى، وأن على الدولتين حل مشكلاتهما فى إطار منظمة التجارة العالمية، وليس حسب القانون الأمريكى، مشددا على أن الصين لا ترغب فى خوض حرب تجارية، غير أن مواجهة هذا السلوك العدائى من الولايات المتحدة وانتهاك الحقوق، يتطلب اتخاذ تدابير مضادة.

وتابع : “إن باب الصين سيظل مفتوحا دائما فيما يتعلق بالحوار والمفاوضات وهو ما يحتاج إلى أن يكون مؤسسا على المساواة والاحترام المتبادل، وأن أى تهديدات أحادية أوضغوط لن تأتى إلا بأثر عكسى”.

وكان الرئيس الصينى شى بينج قد قام بجولة خارجية استمرت 11 يوما خلال الشهر الجارى، شملت الإمارات العربية المتحدة والسنغال ورواندا وجنوب أفريقيا، وموريشيوس وحضر القمة العاشرة لمجموعة “بريكس” فى جوهانسبرج لتعزيز التعاون الجنوبي-الجنوبى، ومواجهة الحرب التجارية مع واشنطن.

ووقع “بينج” خلال زيارته لأفريقيا حوالى 40 وثيقة تعاون لتعزيز العلاقات باعتبار الصين شريكا إستراتيجيا على الأجل الطويل لتحقيق التعاون المربح والتنمية المشتركة، ولاسيما مع مبادرة الحزام والطريق التى خصصت لها الصين 25 مليار دولار، والتى ستتعاون معها السنغال لتكون أولى دول غرب أفريقيا التى توقع وثيقة تعاون مع الصين بشأن هذه المبادرة لتصبح قوة دافعة فى القارة السمراء.

وأكد “بينج” أمام قمة “بريكس” العاشرة فى جوهانسبرج – والتى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وناقشت سبل السعى إلى تحقيق التنمية والرخاء فى ظل تحديات عالمية جديدة – أن السنوات المقبلة تمثل العقد الذهبى الثانى من التعاون بين دول “بريكس” و ستشهد تغيرات أسرع فى المشهد الدولى وفى الارتباطات الدولية بين القوى المختلفة، مع إعادة تشكيل عميق لنظام الحوكمة العالمي.

وتتجه الصين إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية لبناء مناطق تعاون اقتصادى وتجارى، فقد تعاونت مع السعودية لبناء المجمع الصناعى الصينى فى مدينة جازان الاقتصادية، والمجمع الصناعى الصينى بالدُقم فى سلطنة عُمان، والحديقة النموذجية للتعاون فى الطاقة الإنتاجية بالإمارات، وإقامة أول مركز تبادل دولى فى أبو ظبى، وتوفير الخدمات المالية من أجل بناء الحزام والطريق فى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، علاوة على استثمارات الصين فى منطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى الصينى المصرى، ومنطقة تنمية التعاون الزراعى بين الصين والسودان.

وبلغ حجم الاستثمار الصينى المباشر فى الدول العربية 1.26 مليار دولار العام الماضى، بزيادة 9.3 % عن عام 2016 وحجم التجارة بين الصين والدول العربية 191.35 مليار دولار، بزيادة 11.9 % عن الفترة المقابلة، مما جعل الصين ثانى أكبر شريك تجارى للدول العربية.