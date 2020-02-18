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الصين تسجل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الضحايا إلى 1789

يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 59989 شخصا.
المال - خاص 2:03 ص, الثلاثاء, 18 فبراير 20 2:03 ص, الثلاثاء, 18 فبراير 20

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ذكرت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد زاد 93 حالة إلى 1789 شخصا الاثنين، وفق سبوتنيك الروسية.

وأضافت اللجنة في موقعها الالكتروني، أن عدد حالات الإصابة بكورونا داخل الإقليم، وهو بؤرة انتشار الفيروس، ارتفع 1807 حالات يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 59989 شخصا.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وتم شفاء 10844 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.

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بقلم المال - خاص

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