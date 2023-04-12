الصين تسجل ثالث إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور.. و«الصحة العالمية» تكشف إمكانية انتشاره

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الصين سجلت ثالث إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور ، وسط مخاوف منخفضة لدى منظمة الصحة العالمية من إمكانية انتشاره

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن لجنة الصحة الوطنية لجمهورية الصين أخطرتها بتسجيل حالة واحدة مؤكدة من العدوى البشرية بفيروس أنفلونزاالطيور .

وأكدت أن تلك هي الحالة الثالثة المُبلَّغ عنها من حالات العدوى البشرية بفيروس أنفلونزا الطيور ، وجميعها في الصين.

وأوضحت أنه عادةً ما تكون حالات الإصابة البشرية بفيروس أنفلونزا الطيور نتيجة التعرض المباشر أو غير المباشر للدواجن الحية أو النافقة المصابة أو البيئات الملوثة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء الفحوصات الوبائية وتعقب المخالطين عن كثب، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على حالات أخرى بين المخالطين للفرد المصاب.



وذكرت أن هذا الفيروس لا يمتلك القدرة على الانتشار بسهولة من شخص لآخر؛ وبالتالي فإن خطر انتشاره بين البشر على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية يعتبر منخفضًا.



