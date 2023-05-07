الصين تستهدف زيادة مبيعات الزهور لأكثر من 100 مليار دولار سنوياً

تهدف الصين لتطوير قطاع الزهور كي تتجاوز مبيعاته 700 مليار يوان سنويا – نحو 101.28 مليار دولار – بحلول عام 2035، بحسب وكالة شينخوا.

وتعمل الصين بشكل أساسي على تصميم نظام شامل لحماية الأصول الوراثية للزهور، ومن المنتظر الفراغ من وضع وتنفيذ النظام بحلول عام 2035.

وتبلغ حصة الزهور المحلية من مبيعات سوق الزهور في الصين 25%، وفقاً لخطة التنمية المشتركة الصادرة عن هيئات حكومية متعددة، من بينها الإدارة الوطنية للغابات والأراضي العشبية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية.

ولتعزيز التنمية عالية الجودة لقطاع الزهور ستعمل البلاد على تعزيز الابتكار المستقل في تطوير وصون بذور الزهور، وتحسين السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد في قطاع الزهور، وتعزيز الابتكار التكنولوجي في هذا القطاع، وفقاً لخطة التنمية.

كما حددت الخطة إجراءات لرفع جودة الزهور وتسريع الرقمنة في صناعة الزهور وتعزيز تحديث استهلاك الزهور.

وتعد الصين الآن أكبر منتج للزهور في العالم بالإضافة لكونها مشاركاً مهماً في التجارة الخارجية للزهور وكذلك مستهلكاً رئيسياً للزهور.