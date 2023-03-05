الصين تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال 2023

وضعت الحكومة الصينية اليوم الأحد هدفاً للنمو الاقتصادي السنوي خلال عام 2023 أقل من هدفها خلال العام الماضي،رغم تعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ ثلاث سنوات من القيود الصارمة لاحتواء جائحة كورونا، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وتستهدف الصين تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5 %، وفقاً للبيان الصادر عن حكومة بيكين اليوم الأحد خلال بداية الاجتماع السنوي للبرلمان، وكانت الصين قد استهدفت تحقيق نمو بنحو 5.5 % خلال عام 2022.

وحقق الاقتصاد الصيني نمواً قدره 3 % خلال العام الماضي، ليكون أقل من المستهدف بنسبة كبيرة، كما أصبح أدنى معدل نمو تسجله البلاد في نحو نصف قرن.

وفي ما يخص عجز الموازنة، تستهدف حكومة بيجين ألا يتجاوز العجز 3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، في ارتفاع بسيط على مستهدف العام الماضي الذي كان 2.8 %.

وجاء في التقرير أن الصين تستهدف أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 3 %، وهو الهدف نفسه الذي وضعته حكومة بيجين عام 2022.

يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعاً بنسبة 2% خلال العام الماضي.