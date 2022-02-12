الصين تستعيد هيمنتها على سوق السيارات الكهربية العالمية في 2021

الصين أنهت عام 2021 مع تسجيل 3.4 مليون سيارة كهربائية، وهو ما يمثل 51.5 ٪ من حصة السوق العالمية

تستعيد الصين هيمنتها على سوق السيارات الكهربائية العالمية، بنسبة 53% من المبيعات العالمية في عام 2021، حسبما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.

وأكدت أرقام مبيعات السيارات الكهربائية التي نشرتها جمعية سيارات الركاب الصينية عودة الصين إلى الهيمنة على سوق السيارات الكهربائية العالمية، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة.

ووفقًا لتقارير محلية، هذا الأسبوع، بلغت المبيعات العالمية لمركبات الركاب “الطاقة الجديدة”، بما في ذلك السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء (PHEVs)، والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs)، وسيارات خلايا الوقود الهيدروجينية HEVs) 6.23 )- مليون وحدة في عام 2021، أكثر من ضِعف المجموع من العام 2020.

هذه الأرقام مماثلة لتلك التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية (IEA) في أواخر يناير المنصرم، والتي قدَّرت الرقم عند 6.6 مليون.

ووفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية، باعت الصين ما مجموعه 3.31 مليون سيارة ركاب جديدة للطاقة في عام 2021، وهو ما يمثل 53% من حصة السوق العالمية، واستعادة المركز الذي فقدته أمام أوروبا التي أنهت 2021 بنسبة 33% فقط، بينما استحوذت الولايات المتحدة على ما نسبته 11% من مبيعات سيارات الطاقة الجديدة.

ومجددًا تتوافق أرقام جمعية سيارات الركاب الصينية بشكل وثيق مع أرقام وكالة الطاقة الدولية التي أفادت بأن الصين أنهت عام 2021 مع تسجيل 3.4 مليون سيارة كهربائية، وهو ما يمثل 51.5% من حصة السوق العالمية.

ووفقًا لموقع CnEVPost هو موقع مخصص لتغطية مركبات الطاقة الجديدة، عادت الصين إلى الريادة العالمية بعد الركود في العام 2020 والذي شهد انخفاضًا في حصة البلاد من مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى 41%، مما سمح لأوروبا بالقفز مكانًا بـ44%.

رغم ذلك، لم يكن 2020 عامًا عاديًّا، على الأقل بالنسبة للصين، حيث عانت تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19” وبيئة سياسات متجددة.

وفي الوقت نفسه سمحت البيئة السياسية الخاصة بأوروبا لها بالتعويض عن الركود الصيني.