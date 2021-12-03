بورصة وشركات

الصين تستدعي مؤسس شركة «إيفرجراند» بعد إعلان تعثر الشركة

بعد أن أشارت الشركة إلى أنها لا تستطيع ضمان الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية
المال - خاص 8:31 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 8:31 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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استدعت الحكومة الصينية مؤسس شركة العقارات العملاقة المثقلة بالديون “إيفرجراند” شو جيانين، بعد أن أشارت الشركة إلى أنها لا تستطيع ضمان الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية.

وأعلنت السلطات المحلية في غوانغ دونغ في بيان، أنها “استدعت على الفور شو جيانين، وتم الاتفاق على إرسال فرقة عمل إلى شركة (إيفرجراند ريل ايستايت غروب) للإشراف على إدارة مخاطر الشركة”، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

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وفي بيان آخر، قالت “إيفرغراند”، إنها “تدرس حلولا مختلفة بينها، على سبيل المثال لا الحصر، تجديد وتمديد القروض وعمليات التصرف في الأصول”.

وقدمت “إيفرغراند” مستندات في بورصة هونغ كونغ مساء الجمعة، أوردت فيها أنه “لا يوجد ضمان بأن المجموعة لديها أموال كافية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية”، مشيرة أن “عليها دفع أحد إصدارات سنداتها بقيمة 400 مليون دولار الثلاثاء المقبل، وأن عدم الوفاء بهذا الالتزام من شأنه أن يضع الشركة في حالة تخلف عن السداد، ما سيؤدي إلى التخلف عن سداد ديون أخرى”.

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و”إيفرغراند” التي تقدر ديونها بنحو 260 مليار يورو، واحدة من أكبر الشركات العقارية في الصين، وتوظف 200 ألف شخص ونشاطها يولد 3.8 ملايين وظيفة في البلاد.

وتجنبت الشركة العديد من حالات التخلف عن الدفع في أكتوبر الماضي، من خلال سداد مدفوعات الفائدة في اللحظة الأخيرة لحاملي السندات في الخارج، لكن المجموعة تحاول منذ عدة أشهر بيع أصول لتجاوز صعوباتها.

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