الصين تستحوذ على 20% من سوق الطائرات فى العالم

خالد بدر الدين ذكرت وكالة رويترز أن حوالى 20% من الطلب على شراء طائرات ركاب جديدة على مستوى العالم سيكون من شركات طيران صينية، وذلك بفضل استمرار النمو الاقتصادى المرتفع الذى تحظى به الصين وتزايد استثمار حكومة بكين فى البنية الأساسية وارتفاع دخل المستهلكين واتجاههم للسفر بالطائرات للسياحة داخل بلاد



خالد بدر الدين

ذكرت وكالة رويترز أن حوالى 20% من الطلب على شراء طائرات ركاب جديدة على مستوى العالم سيكون من شركات طيران صينية، وذلك بفضل استمرار النمو الاقتصادى المرتفع الذى تحظى به الصين وتزايد استثمار حكومة بكين فى البنية الأساسية وارتفاع دخل المستهلكين واتجاههم للسفر بالطائرات للسياحة داخل بلادهم أو فى الدول الأجنبية.

وتعتزم شركات الطيران الصينية شراء حوالى 7240 طائرة ركاب، بقيمة تتجاوز 1.1 تريليون دولار اعتبارا من هذا العام وحتى عام 2036، للتوسع فى أسطولها الجوى لمواجهة تزايد الطلب على الرحلات الداخلية والدولية.

ويقول راندى تينسيث نائب رئيس قسم التسويق بشركة بوينج الأمريكية للطائرات التجارية إن هناك تنافسا شديدا مع كونسورتيوم إيرباص الأوروبى للاستفادة من تزايد حركة الطيران فى الصين، صاحبة أسرع سوق فى العالم لنمو الرحلات الجوية.