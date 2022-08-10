الصين تستحوذ على %59 من مبيعات سيارات الطاقة الجديدة حول العالم

سجل إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة فى الصين (NEV) أداءً ممتازًا فى النصف الأول من عام 2022، إذ استحوذ على ما نسبته 59 % من إجمالى المبيعات فى العالم، وذلك بفضل سلسلة الإمدادات القوية فى البلاد وزيادة الطلب السوقى، حسبما ذكر تسوى دونجشو، الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية.

وقال «دونجشو» إنه وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022 حافظت سيارات الطاقة الجديدة فى العالم على وتيرة نمو قوية حيث وصلت مبيعاتها إلى 4.21 مليون وحدة، بزيادة 71 % على أساس سنوى ومن بينها، تم بيع 880 ألف سيارة فى يونيو الماضى، بزيادة قدرها 46 % على أساس سنوى، حسبما ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية.

وخلال الفترة من يناير إلى يونيو، باعت الصين 2.34 مليون وحدة من سيارة سيارات الطاقة الجديدة، متجاوزة مبيعات نفس النوع من المركبات فى السوق الأوروبية والبالغة 1.09 مليون وحدة، ومبيعات السوق فى أمريكا الشمالية ( 500000وحدة).

وأوضح «دونجشو» أنه وبسبب الانكماش فى سوق سيارات الطاقة الجديدة فى أوروبا التى لم تتخلص بعد من تداعيات فيروس كوورونا المستجد «كوفيد-19» والصراع المسلح الدائر بين روسيا وأوكرانيا ، اكتسبت مبيعات هذه السيارات فى الصين زخما كبيرا، لتمثل ما نسبته 59 % من إجمالى مبيعاتها حول العالم.

وتابع تسوى: «قيادة الصين لزيادات الطاقة الجديدة فى العالم فى النصف الأول من هذا العام جاءت مدعومة بشكل أساسى من النمو القوى لاستهلاك الطاقة الكهربائية المحلية المستقرة وسلسلة الإمدادات المستقرة».

جدير بالذكر أن نمو سوق سيارات الطاقة الجديدة فى الصين مستوحى من العديد من العوامل الإيجابية بما فى ذلك الاستهلاك المتزايد والإعفاءات الضريبية التى تأتى فى إطار التحفيزات الحكومية جنبا إلى جنب مع إجراءات السياسة الحكومية الأخرى.

ووفقًا للاتجاه العام للتحول فى سوق السيارات العالمى، من المتوقع أن يعود إنتاج وبيع سيارات الطاقة الجديدة إلى المستويات الطبيعية.

واستمر معدل انتشار سيارات الطاقة الجديدة على مستوى العالم فى الارتفاع، والذى يبلغ الآن حوالى %10 وفى الصين وحدها، وصل معدل انتشار سيارات الطاقة الجديدة إلى 22 % بينما لامس المعدل فى الولايات المتحدة الأمريكية 7 % فقط.

وأتم «تسوى» تصريحاته بقوله إنه مع زيادة تبنى أوروبا والولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم لسيارات الطاقة المتجددة ، فإن سوق السيارات الكهربائية الجديدة فى العالم سيدخل مرحلة جديدة من التطور القوي.