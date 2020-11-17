الصين تزيد الجهود لمنع انتقال كورونا من خلال الأغذية المستوردة

نشرت وزارة النقل الصينية دليلا توجيهيا لمنع انتقال مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من خلال الأغذية المبردة المستوردة بطرق النقل البرية والمائية.

وحثت الوزارة جميع شركات وأرصفة ومحطات الشحن المعنية في لوجستيات سلاسل التبريد، على حماية موظفيهم في الخط الأمامي.

الأغذية المستوردة تنقل كورونا

وشددت على توزيع معدات وقائية وقياس درجة الحرارة وإجراء اختبارات حمض نووي دورية.

ووفقا للدليل، يجب تطبيق تدابير تطهير أكثر صرامة على النقل، حيث يتم تطهير معدات نقل الأغذية المبردة المستوردة، ومن بينها السيارات والسفن والحاويات، بشكل دوري.

Chinese President Xi Jinping attends the closing session of the National People’s Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China May 28, 2020. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

كما حث على وضع نظام تسجيل معلومات لتتبع الأشخاص والشحنات والمركبات بطريقة أكثر فاعلية.

ووفقا للدليل، يجب بذل المزيد من الجهود في التعامل مع الطوارئ.

وأضاف أنه يجب القيام بإجراءات فورية لقطع طرق الانتقال، إذا جاءت نتيجة اختبار أي غذاء أو تعبئة مستوردة إيجابية للمرض.

يزداد خطر انتقال كوفيد-19 من خلال الأغذية المبردة المستوردة في الصين.

ففي يوم الأحد جاءت نتيجة اختبار عينات من منتجات بحرية مجمدة مستوردة وعينة من لحم الخنازير المجمد المستورد إيجابية للمرض، في مقاطعة شاندونغ بشرقي الصين ومقاطعة شنشي بشمال غربي البلاد.

وقد بدأت إدارات الحكومة المعنية تنفيذ تدابير لتعزيز الوقاية والسيطرة على المرض، لتقليل مخاطر الاستيراد.

وكشفت آلية مجلس الدولة المشتركة للوقاية من المرض ومكافحته، عن خطة لتطبيق إدارة السلسلة الكاملة ومغلقة الحلقات وقابلة للتبع للأغذية المبردة المستوردة.

وتعهدوا بإجراء تطهير كامل لهذه المنتجات وإجراء اختبارات في الموانئ وضمان تتبع جميع الأغذية المبردة المستوردة التي تدخل السوق.

كما علقت الجمارك الصينية استيراد منتجات من 99 مصنع أغذية مبردة من 20 دولة سجلوا حالات عدوى جماعية بين الموظفين، وفقا للإدارة العامة للجمارك.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

