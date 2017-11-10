الصين ترفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المالية

رويترز قالت الحكومة الصينية، اليوم، إنها سترفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المالية بالبلاد في خطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة، ومن شأنها منح المستثمرين الأجانب فرصة أكبر للدخول إلى سوق الخدمات المالية في العملاق الصيني. وتأتي الخطوة التي أعلن عنها نائب وزير المالية تشو قوانغ ياو بعد يوم

رويترز

قالت الحكومة الصينية، اليوم، إنها سترفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المالية بالبلاد في خطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة، ومن شأنها منح المستثمرين الأجانب فرصة أكبر للدخول إلى سوق الخدمات المالية في العملاق الصيني.

وتأتي الخطوة التي أعلن عنها نائب وزير المالية تشو قوانغ ياو بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات لإتاحة فرصة أفضل للدخول إلى الأسواق الصينية، خلال اجتماعات عقدها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتشمل التغييرات زيادة سقف الملكية الأجنبية في شركات المشاريع المشتركة التي تعمل بأسواق العقود الآجلة والأوراق المالية والصناديق إلى 51% من مستواه الحالي البالغ 49%.

ورحّب مجتمع الأعمال الأجنبي بالنبأ، لكنه نبه إلى التزام الحذر حتى تتضح كيفية تطبيق القواعد.

تأتي خطة تخفيف القيود على الملكية، في الوقت الذي تواجه فيه بكين ضغوطًا متصاعدة من حكومات غربية وجماعات الضغط التجارية لإزالة حواجز استثمارية وقواعد مشددة تقيد عمليات الشركات الأجنبية في أسواقها.

وخلال زيارة لبكين قام بها هذا الأسبوع قال ترامب إن التجارة بين البلدين غير عادلة، ودعا إلى تحسين فرص دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية.