الصين ترفع احتياطياتها من الذهب بنحو 18 طنا في مارس

رفعت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر الخامس على التوالي، فيما تستهدف الدول حول العالم تكوين احتياطات من المعدن الأصفر وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتضخم المرتفع.

وأظهرت البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي، أن حيازة المعدن النفيس ارتفعت بحوالي 18 طناً في مارس الماضي، ليصل إجماليها إلى 2068 طناً، بعدما نمت بحوالي 102 طن في الأربعة أشهر السابقة لشهر مارس.

وبلغت احتياطيات الصين من العملات الأجنبية في نهاية مارس 3.1839 تريليونات دولار، بارتفاع قدره 50.7 مليار دولار عن الشهر السابق.

ويمثل توسع الصين في بناء مخزون كبير واستراتيجي من الذهب خطوة ضمن مجموعة من الخطوات لتحقيق الاستراتيجية الخمسية الجديدة التي أعلنت عنها في مايو من عام 2020 والتي تركز بصورة أساسية على بناء اقتصاد صيني قوي.